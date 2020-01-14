滙豐(台灣)商業銀行力求善盡企業社會責任，不僅長期與勵馨基會合作推動多項青少女懷孕、目睹家暴兒童、青少年理財等服務方案，2020年1月更成為第一個響應勵馨基金會「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉」計畫師資培訓方案的企業，兩場內部師培說明會共號召超過百名滙豐員工參與，一同為兒少熟人性侵防治教育盡一份力。

滙豐(台灣)商業銀行企業永續發展處副總裁李清如表示：「滙豐長期關注各項社會重要議題，持續耕耘企業社會責任，期望與各界一同努力讓台灣變得更好。勵馨基金會推動的蝴蝶朵朵計畫，以繪本將性侵防治教育的觀念向下紮根，過程中蝴蝶朵朵種子講師將是重要的支援網絡；對此滙豐亦率先響應，鼓勵員工利用一年兩天的志工假參與培訓，日後持續以志工種子講師的身分深入社區宣導防治熟人性侵的觀念。」

根據衛福部統計數據，近五年性侵案件每年平均15,380件。觀察2018年統計，性侵案件中加害人與被害人為相識關係逾九成，且十八歲以下受害者佔62％；而在六歲以下兒童性侵案件中，有高達四成七的加害者和受害兒童有血緣關係，皆說明兒少熟人性侵防治的教育刻不容緩。

因此，勵馨自去年推動「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉」計畫，透過幸佳慧老師所著的《蝴蝶朵朵》兒童繪本，以擬真對話鋪陳故事，並在繪者陳潔皓與徐思寧所創作圖畫的情境營造下，呈現家內與熟人性侵中常見的景象，讓孩子可以感同身受。而師資培訓亦是蝴蝶朵朵計畫中重要的一環，完成培訓的志工種子講師可透過學校、社區等宣導場次的導讀，協助孩子們學習辨識生活中的危險訊號，及早求助以減少傷害。

(中時 )