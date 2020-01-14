台灣民眾黨在2020總統、立法委員選舉2020總統大選上大有斬獲，政黨票得票拿到158萬8,806票，以11.22％取得5名不分區立委席次，成為國會第三大黨。而黨內亮點「學姐」黃瀞瑩雖未取得國會門票，在大選結束後沉澱數日，首度在臉書曝錄未來的下一步。

雖然台灣民眾黨在選後獲得5席算是表現亮眼，排名不分區席次第10名的黃瀞瑩卻算是與無緣選上立委。對於黃瀞瑩未來的去向，外界也開始在做揣測，而「學姐」本人終於在沉澱數日後，於臉書透露外來動向。

黃瀞瑩首先表示，很謝謝所有願意相信民眾黨的支持者，開票當晚看見政黨票數不斷上升，當下情緒非常激動。尤其是成立才短短四個月的民眾黨，在這時間面對許多的質疑、抹黑和攻擊不斷，黃靜瑩很感動在地區拜票時聽見民眾對她說的「加油」。黃瀞瑩回想這一個半月的輔選，聽見不同聲音，讓她成長了！

最後，黃瀞瑩表示，「選舉的過程有輸有贏，希望每一位當權者都要有自省的能力，才是真正守護台灣的民主。」並再次感謝所有給民眾黨票的支持者，她認為，這都是得來不易的機會。

至於未來的下一步，黃瀞瑩在文末透露，「還會和大家見面的」，只是接下來要先休息幾天，「第一件是就是補個眠睡到飽」。未來動向令選民們相當期待。

(中時電子報)