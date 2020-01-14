花蓮市重要道路中央路，近日實施三時相號誌新措施，原想紓解因避開左轉車道，卻因宣導不足引起大塞車。（王志偉攝）

縣議員張美慧（左）與縣府觀光處代理處長張志翔現場會勘。（王志偉攝）

花蓮市重要道路中央路（30米路），近日實施三時相號誌新措施，原是想紓解因避開左轉車道而大排長龍的外側車道，未料倉促上路，連日來引起大塞車，民眾抱怨連連，對新的號誌措施感到「莫名其妙」，對此縣府表示，更動是為了增加道路運能，將加強宣導。

中央路因連結南北車潮，道路雖寬敞，卻因多個路口有左轉燈，直行車不敢在內側車道停等紅燈，導致外側車道大排長龍，內側車道卻空空如也的怪現象。為能加速疏解車流，再加上蘇花改通車以及春節將屆，花蓮縣政府觀光處交通科與警方討論後，決定實施三時相號誌新措施，盼加速疏導車流量。

不過，調整號誌動態，卻因宣導不足引發反彈。縣議員張美慧今邀縣府觀光處、警方交通隊到場會勘，張美慧表示，基於尊重專業，相信都能夠也願意配合，不過中央路是花蓮的交通要道，往來車輛大，東西向切口及號誌也密集，但每個路口車流不盡相同，不該都是相同的停等秒數，必須要因地制宜。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，中央路從自十六股大道至吉安鄉中山路三段為止，取消所有左轉專用車道，內側車道可直行，主因是中央路的左轉車道使用率效果有限，又壓縮了直行車的車流量，再加上每年有許多直行車輛因占用左轉車道被開罰單，所以這次推動調整開放直行車可行駛內車道（左轉車專用道）的新措施。

張志翔說，觀光處與警方交通隊討論方案，決定使用三時向號誌，同一行進方向在綠燈時，車輛可同時左轉、直行及右轉，北上或南下中央路各綠燈50秒，東西向支線道則是60秒，快速紓解交通流量，秒數會依交通隊的決定調整，每天都會滾動式檢討，也呼籲駕駛人，內側車道其實可以行駛，快速疏導車流。

張志翔說，最好的方式是把路加寬，做出左轉專用道可以停等5輛車左右，但需要用地取得及長遠規畫，短期恐無法實施。

(中時 )