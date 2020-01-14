國旅秋冬遊補助延長至今年1月31日止，台中市政府觀光旅遊局去年向交通部觀光局申請4次自由行住宿補助約2億元，可補助20萬間房，統計至1月13日止，累計超過19萬多間房申請補助，創造超過18億元觀光產值。觀旅局表示，預計20日將用完補助額度，盼創最高觀光產值24億元。

觀旅局長林筱淇表示，國旅秋冬遊補助市府透過多元行銷管道宣傳，並透過舉辦「爵士音樂節」、「三合一新社花海節」、「迪士尼耶誕燈會」等大型節慶活動，吸引國人來台中觀光旅遊，達到實質經濟效益；依觀光局國旅住宿旅客調查每人平均消費新台幣4911元與每房2人估算，創造逾18億元觀光產值。

林筱淇指出，2020台灣燈會在台中，副展區「童趣樂園」燈區已率先自去年12月21日於文心森林公園點燈，周一至五在節慶嘉年華燈區光之森林前有台中街頭藝人表演，每逢假日於圓滿戶外劇場舞台上也安排精彩卡司；建議可利用國旅秋冬自由行補助專案優惠於週日至週五來台中住宿，體驗宜居城市獨特魅力。

觀旅局表示，台中市參加國旅秋冬遊旅宿業計有352家，包含8家觀光旅館、47家星級旅館、62家低碳旅館，及體驗鄉村深度旅遊的16家好客民宿，可配合不同需求及遊程來提供最佳服務需求，國旅秋遊補助只到1月31日止（農曆春節1月24日至29日期間不適用），歡迎大家暢遊台中。

(中時 )