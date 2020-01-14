瞄準台灣人愛吃的性格，亞洲領先的旅遊及休閒獎勵計劃「亞洲萬里通」攜手Ocard，推出美食饗樂計畫，打通線下餐廳消費、線上累積哩程的商機，讓你每一口都能賺進哩程！即日起，全球267個國家與地區的會員，皆可連結Ocard APP與「亞洲萬里通」帳戶，至Ocard指定店家消費，就能輕鬆賺取消費金額3％ (或以上) 的「亞洲萬里通」里數。

同時，為了歡慶用Ocard APP開啟哩享人生，即日起至2／29推出限時加碼活動，凡在Ocard成功連結「亞洲萬里通」帳戶並首次消費，就能額外獲享100「亞洲萬里通」里數 ，讓熱愛美食與旅遊的玩家都能將哩程吃進胃裡，輕鬆獲取下一趟旅遊基金！

「亞洲萬里通」持續深耕台灣市場，積極投入跨產業合作，包括金融、零售、餐飲、飯店、旅遊、交通等六大領域，已成功帶動國內集哩熱潮，讓民眾從日常生活消費迅速累積哩程。

「亞洲萬里通」台灣區總監陳怡伶表示：「隨著美食經濟持續發酵，我們觀察台灣會員透過餐飲累積哩程的需求持續擴大，在餐飲領域的年交易筆次成長達120％，顯見吃美食累積哩程能更貼近會員需求，也與台灣消費者生活型態無縫接軌。為了持續擴張餐飲版圖，此次特與Ocard攜手合作，串聯Ocard逾三百家多元餐飲品牌，透過指定店家消費直接累積里數、或以Ocoin轉換里數，讓更多民眾投入生活集哩行列、實現哩享人生。」

Ocard是由台灣新創團隊奧理科技一手打造的創新服務，其下「Ocard生活饗樂平台」提供消費者多元餐飲零售等優惠資訊，透過Ocard消費可獲得Ocoin，進而折抵消費或轉換合作夥伴點數，建立點數共享平台。

Ocard執行長陳逸生表示：「有鑑於哩程生活圈持續滲透台灣民眾的日常生活，繼2019年與「亞洲萬里通」成為合作夥伴，我們也相當看好台灣哩程市場發展與哩程玩家的高黏著度與含金量，因此期待這次雙方進一步整合線下線上資源，除了讓更多Ocard會員加入哩程行列，更能帶動美食與哩程的合作綜效。而本次合作也開放全球267個國家與地區的「亞洲萬里通」會員，皆可連結Ocard APP與「亞洲萬里通」帳戶，讓更多人可以到 Ocard 合作的眾多優質店家，透過餐飲消費累積里數。」

(中時 )