國民黨2020年總統、立委選舉慘敗，改革聲浪再起！台北市議員羅智強除籲吳敦義請辭主席，廿發起改革黨務外，更在今天重返街頭，舉辦第253場護司法街講演講，以行動接地氣。網友對此掌聲回應，粉絲數突破106萬，讓羅智強有感而發：「在這最低迷的時刻，仍有106萬不散的力量，因為有你，正道不孤。」

羅智強稍早表示，「今晨微雨，我重返街頭，繼續演講。國民黨可以敗，但不可以灰心。必須走進人群，傾聽民意，只有用改革，才能贏回民心」、「我在街頭，我不放棄永遠站在行動的最前線」。

網友對羅智強以行動表現決心紛紛按讚，有人表示：「天行健 君子以自強不息」、「不散，永遠都不散」、「路遙知馬力 共勉之」、「加油！您努力我們都看到了」。羅智強面對2020大選國民黨敗局，立即奮起呼籲改革。這種精神與行動力，讓網友豎起大姆指，也令財信傳媒董事長謝金河在臉書點名台北市議員羅智強力量不可小看，可能成為黨內的中流砥柱。

(中時電子報)