永豐金證券2019年獲利創下亮麗成績，自結稅後盈餘18.56億元，股東權益報酬率（ROE）達6.92％，較2018年成長297％，皆創下10年新高紀綠。永豐金證券總經理江偉源表示，財富管理及複委託五年轉型發展成功，2020年將由數位金融及AI智能點燃新動能，從數位帳戶的效能整合擴大、啟動AI全功能線上智能平台，服務層面從台股到海外複委託美股，從小資存股到貴賓理財，永豐金證券將以科技新戰略向業界領導品牌券商的目標前進。

永豐金證券過去兩年在董事長朱士廷及總經理江偉源掌舵領軍以來，經營管理團隊強化再造，2019年成績令市場驚艷；江偉源表示，去年台股日均量1,571億較2018年1,670億減少5.9％，但公司整體淨手續費收入逆勢成長4.8％，主要係發展複委託及財富管理業務有成，相關淨手續費收入年成長37.4％；此外，受惠於股債雙漲，權證、ETF造市及債券等自營業務獲利皆較2018年大幅成長。

展望今年，江偉源表示，金融科技催化產業變革帶來新契機，永豐金證券去年開始積極佈局迎接FinTech新浪潮，建置數位金融轉型及打造AI智能投顧，2020將以「AI智能數位服務平台」及「金融API生態圈」策略雙主軸，與投資人建構投資互動生活圈。

(中時 )