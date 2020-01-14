春節趁勢行銷行動網銀APP，合庫推出三大優惠放送。趕在春節之前再發動一波行動網銀APP行銷攻勢，合庫14日宣布推出三大優惠，其中針對客戶在春節定有「發紅包」的需求，合庫推出以合庫APP行動掃碼轉帳發紅包的客戶，合庫將立即對接收方傳送祝福賀卡服務。

合庫推出的三大優惠除了上述同步發送祝福賀卡訊息服務之外，還包括換匯的優惠減碼，以及抽獎活動。若在109年1月15日至2月29日期間，使用「合作金庫銀行」APP，除可享以新臺幣購入美元減4分、日圓減0.15分、人民幣減1.2分的匯率減碼優惠外，透過行動網銀轉帳，或合庫E Pay消費，還可再享多重抽獎機會，此次推出的贈品包括了Nintendo Switch遊戲機、PHILIPS氣炸鍋、Jabra運動藍牙耳機，及7-11仟元購物金等，合庫準備了389名得獎名額，將在3月底前抽出。

合庫近來積極推動數位轉型，對行動網銀功能及使用界面的加值尤為重點。合庫主管指出，去年9月已對行動網銀APP進行全新改版，以客戶使用體驗為出發點，採用UI（使用者介面）及UX（使用者經驗）設計理念，打造個人化金融服務專屬介面，並陸續開辦「遠程視訊櫃台（VTM）即時開戶、發卡」服務、設置指靜脈無卡提款自動櫃員機，及包括了QR Code掃碼提款及NFC感應提款兩種服務在內的台灣Pay行動提款，而行動網銀APP「ATM無卡提款」服務，已在日前推出。

合庫主管指出，在行動網銀APP的ATM無卡提款服務開通之後，只要在線上取得交易序號等資料，即可至全台提供無卡提款服務的ATM提領現鈔，未來合庫在數位金融的努力方向，亦將以結合跨領域科技技術，提升客戶品牌忠誠度，實現隨處可及的金融場景為重點。

(工商 )