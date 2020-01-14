IC通路廠益登（3048）14日宣布任命侯靖圻（Hoffei Hou）為執行長，並擔任董事。他將帶領業務團隊，包括產品事業群、銷售事業群、海外事業群、策略發展中心、技術應用發展中心，以及新成立的五大應用平台等團隊，進一步拓展業務。原執行長曾禹旖仍繼續擔任益登科技董事長，與管理團隊共同擬定策略，鞏固益登作為全球領先代理商的角色。 益登科技董事長曾禹旖表示，展望未來，創新科技和多元應用將為電子產業帶來許多變革和機會，益登將迎接這些新挑戰。他們很高興延攬侯靖圻擔任益登的執行長，持續建構更有效率而兼具彈性的團隊以取得更大的成功。

益登科技執行長侯靖圻表示，益登在過去幾年不斷發展成績斐然，並持續為合作夥伴提供高水準的服務。他期待帶領業務團隊擴展益登的創造需求能力，成為解決方案提供者，為所有的合作夥伴帶來更多價值。

侯靖圻具備近30年電子科技產業以及管理經驗，先前曾擔任匯資科技公司（Data Cosmos）執行董事、欣擎科技（Air Mentor）董事長、擎亞國際科技（CoAsia Microelectronics）總經理，早前也曾任職於輝達（NVIDIA）和全美達科技（Transmeta Corp.）。侯靖圻為美國喬治亞理工學院電機工程學碩士，並取得台中逢甲大學電子工程系學士學位。

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