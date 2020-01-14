春節將屆，權證能不能抱過年？統一證券金融商品部經理陳毓婷表示，以往投資人不清楚時間價值減損計算，且擔心年節期間市場不確定性，常在長假前出清存貨，但事實上以交易日計算的權證，年節扣減的時間價值並不多，且春節期間適逢美股財報周，若看好開紅盤，抱權證過年也是選項之一。

陳毓婷說明，目前市場上的權證，時間價值皆是以交易日計算，但年假期間仍會扣除少量時間價值，惟各家扣除天數不一。以統一權證為例，封關至開紅盤會扣兩天，建議投資人可以（1）致電洽詢權證發行券商，確認春節期間時間價值如何計算；（2） 善用發行商網站的權證試算器，試算開紅盤後標的漲幅範圍約有多少，持有的權證才會相對應漲多少，以作為是否留過年的參考。

此外，春節期間適逢美國重量級科技股財報公布，包括1月23日的英特爾（Intel），28日的蘋果（Apple），接著還有臉書（Facebook）及特斯拉（Tesla）等；一般交易日時，股市能即時反映消息面多空，然開紅盤當天反映的是累積9天資訊的行情，投資人若看好假期間國際股市表現，抱權證過年也是一種選擇。

不過，陳毓婷提醒，因時間價值仍會少量扣除，因此，要抱權證過年，最好選擇到期天數100天以上的權證，每天扣除的時間價值比重較小，開紅盤當天較能充分反映標的行情。

(工商 )