漢神百貨25周年慶己圓滿落幕，活動期間最受消費者期待、詢問度最高的「夢想奇遇總抽獎」也順利抽出幸運得主，其中特獎市價1,832,400元哈雷機車ultra limited得獎者，最後由漢神百貨忠實顧客張小姐幸運中獎，14日舉行贈獎儀式，由張小姐的友人代表領取大獎。

雖因工作關係無法親自領取豪華大獎，但張小姐透過友人表示，長年以來一直是漢神百貨的忠實顧客，舉凡化妝品、日常器具及家庭雜貨等生活用品都會在此消費，這次參加漢神百貨舉辦的「25年度週年慶夢想奇遇總抽獎」活動，在中獎率極低的情況下，還能抽中價值百萬的特獎-哈雷機車1台，真的覺得十分幸運也非常開心!

漢神百貨表示，周年慶為年度盛事，今年度主題希望為所有消費者打造圓夢主題，有別於以往特別挑選夢幻逸品市價183萬元的哈雷機車ultra limited做為總抽獎的特獎、並有知名飯店住宿券和家居品牌商品券等獎項，在33天的活動期間，共兌換出97萬餘組的抽獎號碼，能夠抽中任何一個獎項都是97萬分之一的幸運，尤其能抽中百萬大獎，強大的好運更是令人羨慕不已。

漢神百貨於108年進行全館大改裝，期間斥資數億、歷經二年，除引進全球一線精品外，家用家飾、美食餐廳及潮流服飾也於秋季改裝完成，每年年末壓軸登場的周年慶，今年度在全新氛圍下，成功達成25億元的目標業績，交出漂亮的成績單，充分展現高雄龍頭百貨的驚人實力。

今年的春節期間，漢神重棒推出許多重磅優惠活動，全館滿6千送3百，名品滿1萬送5百，精品滿2萬送1千；大年初一當日，還推出鼠運亨通開運袋，有別於以往的限量方式，漢神鼠運亨通開運袋從10：30販售至下午4點，大年初一免早起，下午5點再回來現場抽現金8.8萬元，貼心讓大家可以開心走春，歡喜拿大獎。歡迎消費者來到全新亮相的漢神百貨，一同來享受美好生活。

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