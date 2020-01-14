央視春晚粵港澳大灣區分會場示意圖。（取自新浪微博＠春晚）

大陸中央廣播電視總台（以下簡稱央視）今天（1月14日）在北京舉行「2020年春節聯歡晚會創新應用」啟動儀式，宣佈今年的央視春晚將利用5G、8K、4K和VR等新技術，為觀眾帶來全新觀看體驗。

央視鼠年春晚官方微博「春晚」今天下午3點53分「官宣」，表示將繼續採用「北京主會場＋各地分會場」的直播模式，突破演播室界限。今年的春晚分會場確定設在河南鄭州、粵港澳大灣區。

由於央視總台演播室及2個分會場都已全面覆蓋5G網路，因此，基於5G網路的移動拍攝和景觀等機位元的4K信號均接入春晚的製作系統，為春晚全4K智慧直播提供強大的支撐，並將採用5G＋8K技術，實現多機位拍攝。

首創的虛擬網路交互製作模式（VNIS）也將在春晚首次應用，使用者可以透過央視頻用戶端觀看2020春晚VR直播和多視角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技術的應用將為用戶帶來全新的觀看體驗。

(旺報 )