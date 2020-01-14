電動機車蔚為風潮，Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示，2019 年是台灣電動機車產業發展非常關鍵的一年，今年度電動車更已經底定是世界潮流，預期 2020 年將會湧現大量換車潮，全年上看20萬輛，與燃油機車為2比7，且將逐步拉近。

為搶攻換車客群，Gogoro也推出全新 Gogoro VIVA Lite 優格白，原價 52,980 元，搭配工業局補助 7,000 元，環保署汰舊換新補助 3,000 元以及地方政府電動機車補助 10,500 元，成為目前符合環保署補助政策中最低價的車款。

陳彥揚表示，隨著全球趨勢急速往電動車邁進，電動汽車銷量快速成長，而台灣 2020 年電動機車補助新制也隨之上路，2007 年 6 月 30 日前生產的一至四行程老舊燃油機車皆於汰舊換新行列，預估將有 500 萬名機車族受惠。

根據交通部及環保署數據綜合顯示，平均一台老舊燃油機車所排放的 PM 2.5 懸浮微粒是一台電動機車的 7 倍，若 500 萬輛老舊燃油機車汰換為電動機車，將可減少 2,150 萬 mg／km PM 2.5 懸浮微粒排放。對比七期燃油機車，電動機車平均更可減少約 6.4 倍的排放量。有鑑於此，Gogoro 於年初趁勢推出 Gogoro VIVA Lite，簡約俐落的設計線條以及低門檻的入手價格，成為換車族最佳選擇。

Gogoro VIVA 自 2019 年 9 月發表以來，廣受消費者喜愛，羽量級車身讓騎乘靈活無負擔，更運用大膽撞色設計，騎乘在路上都能成為注目的焦點， 銷售中超過 30％ 是淘汰舊二行程機車的「換購族」。

(中時 )