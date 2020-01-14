吳青峰備戰2月攻蛋 遭追問「新人」價碼機靈秒回「要問經紀人」 19:132020/01/14 中時 許政榆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳青峰今日出席耳機代言活動，與現場300多位的歌迷同樂，他笑說客戶很勇敢，竟大膽找來了「新人」代言，而主持人問他代言費拿多少？吳青峰機靈秒回「這要問經紀人，我通常搞不清楚這些事！」 吳青峰今日出席耳機代言活動，教唱現場歌迷。（創義行銷提供） 他在活動化身成音樂導師，開啟「青峰音樂教室」，一句一句教著歌迷唱新歌，沒想到大夥反應都很熱烈，光聽到3秒前奏就能迅速搶答，他感動直說「粉絲都這麼會唱，根本不用教學啊。」工作行程滿檔的吳青峰，2月22日、23日將在小巨蛋舉辦升級版「太空備忘記2020」演唱會。 吳青峰今日出席耳機代言活動，與現場300多位的歌迷同樂。（創義行銷提供） (中時 ) #吳青峰 #太空備忘記2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 韓粉不哭！陳揮文預測韓大贏120萬票 錄影2度道歉 - 娛樂 65歲苦苓：我盡力了 宣布永遠退出政論節目 - 娛樂 2020超旺生肖排行榜！這3生肖有千載難逢貴人運 - 娛樂 翁滋蔓緋聞史精彩 雙J天王爆追求...連帝寶劉媽媽也相中 - 娛樂 《想見你》莫俊傑領便當 網友神解「閉環式」時間軸 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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