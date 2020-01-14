吳青峰今日出席耳機代言活動，與現場300多位的歌迷同樂，他笑說客戶很勇敢，竟大膽找來了「新人」代言，而主持人問他代言費拿多少？吳青峰機靈秒回「這要問經紀人，我通常搞不清楚這些事！」

吳青峰今日出席耳機代言活動，教唱現場歌迷。（創義行銷提供）

他在活動化身成音樂導師，開啟「青峰音樂教室」，一句一句教著歌迷唱新歌，沒想到大夥反應都很熱烈，光聽到3秒前奏就能迅速搶答，他感動直說「粉絲都這麼會唱，根本不用教學啊。」工作行程滿檔的吳青峰，2月22日、23日將在小巨蛋舉辦升級版「太空備忘記2020」演唱會。

吳青峰今日出席耳機代言活動，與現場300多位的歌迷同樂。（創義行銷提供）

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