呂思緯（鼓鼓）籌備醞釀3年推出全新專輯《蟲洞》，日前赴台北、高雄、嘉義、台南、中壢、台中、南投、板橋、屏東等地舉辦簽唱會，其中南投家樂福已有3年沒有歌手來辦簽唱會，剛好上一次到此辦簽唱會就是鼓鼓，歌迷也直呼「等太久，希望能常見到鼓鼓」。

而鼓鼓也驚喜宣布超大好康，2月28日將在新光三越信義香堤大道廣場舉辦免費入場的「鼓鼓呂思緯《蟲洞》概念專輯演唱會」，光是場租、舞台、軟硬體加總就所費不貲，鼓鼓也正精心策劃表演內容，屆時將會看到不同於以往唱跳，而是另一個「平行時空的鼓鼓」。

鼓鼓費時三年推出新專輯《蟲洞》獲好評。（相信音樂提供）

鼓鼓日前罕見在社群平台發長文訴說製作《蟲洞》的甘苦，從一開始毫無頭緒、充滿無助到慢慢理出方向，熱切地與朋友完成這張創作概念專輯，並且發行後陸續收到很多對專輯的反饋，與Julia吳卓源合作的〈跪了〉YouTube破100萬點閱次數，從中也發現慢慢大家開始發現了歌詞本裡的奧妙，先得方旅行社密碼的背後意義，他興奮地表示「真的很振奮人心」，十足展現他對音樂的堅持與執著。

擁有高人氣的鼓鼓近期商演、校園演出跑透透，先前在新北耶誕城飆唱〈超機車〉，西門町進行突擊宣傳活動，或在全台各地舉辦簽唱會，粉絲人龍總是把現場堵得水洩不通，去年4月連假，他在香堤大道「非樂不可非你不可」NONSTOP春日音樂祭開唱，熱力四射、載歌載舞的演出，更是讓歌迷朋友們、學生、樂迷、路過的民眾看得目不轉睛、全場歡聲雷動。

農曆年將至鼓鼓也將持續舉行簽唱會，1月18日1500板橋大遠百1F米蘭廣場；1月19日1500屏東太平洋百貨1F美人魚鐘廣場；過年後鼓鼓將在2月8日舉辦「超展開 粉樂會」驚喜互動、歡樂超展開，真實貼近、福利超限定，更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )