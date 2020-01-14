新春將至，民眾忙著採買年貨、搶購福袋，超過200萬用戶的LINE Pay Money(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)攜手超商龍頭7-ELEVEN，邀用戶抽紅包、賺點數。

2020年1月15日至29日活動期間，大手筆祭出15萬份開運紅包，用戶於7-ELEVEN使用LINE Pay Money單筆消費滿100元．即可抽LINE POINTS點數紅包，驚喜開獎，包包有禮由8點起，另有168點、588點等，最大獎高達888點，讓用戶點數「鼠」不完！

此外，活動期間用LINE Pay Money連結指定銀行帳戶開啟自動儲值並消費，還有機會獲得銀行加碼的紅包，參與活動銀行包含中華郵政、永豐銀行、土地銀行、高雄銀行、台北富邦銀行及聯邦銀行等6家，各別推出首次連結帳戶消費送50元紅包，以及不限通路消費滿額送88元紅包等活動，用戶於各大通路消費達指定門檻皆可參與，不管是領取儲值金紅包，或抽LINE POINTS點數，都可於新年期間試手氣、添好運，民眾千萬別錯過囉！

(中時 )