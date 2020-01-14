迎子女期末考南京家長做「100分」早餐。（照片取自壹讀網）

昨日，南京市中小學期末考試開考，一大早，有的家長忙著做創意十足的「100分」花樣早餐，有的家長相互戲謔調侃，有的家長「吻試卷」求「穩過」……為了討個好彩頭，為了娃取得好成績，家長們使出渾身解數，拼了！

一位媽媽為迎考的孩子做花樣早餐：水墨白瓷盤裡用薯條加兩個圓圓的橙片拼成三個100分，一碗紫米粥、一碟核桃仁，這樣美麗的畫面是象徵語數外都要考100分嗎？

有位媽媽用麵包條拼成一個「優」，周圍環繞了一圈獼猴桃。還有的媽媽用一根香腸加兩個荷包蛋，象徵100分。更有創意的媽媽用香腸加兩個甜甜圈，下麵還用番茄醬畫出兩道槓槓，裝水果和堅果的小碟子拼成了一棵聖誕樹……媽媽們腦洞大開，創意十足。

家長孔女士說，早上女兒特意點名要吃香腸加雞蛋，因為香腸太難吃，女兒臨時找了一根芒果乾代替。平時都是起床困難戶的爸爸昨天也起得格外早，問他為什麼，他說「大寶期末考試啊」，爸爸顯得比女兒還緊張！

(旺報 )