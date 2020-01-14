大陸中藥資源普查 發現約百個新物種 6成具藥用價值 19:202020/01/14 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 征鎰麻屬是蕁麻科的新屬，以大陸著名植物學家吳征鎰命名。（取自新浪微博＠hermuh） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸2018年6月啟動第4次中藥資源普查，2019年展開531個縣的普查工作；專案組最新編寫完成《2019中藥資源普查年度報告》，指出截至2019年底，已發現約100個新物種，初步分析，其中近60％的物種有潛在藥用價值。 這次的普查還有不少新發現，包括新分類群、新記錄、新認知等，例如發現蘭科新屬先驌蘭屬和蕁麻科新屬征鎰麻屬。 報告指出，中醫的藥用植物特有種為3150種，特有種最豐富的是西南地區。基於100多萬個樣方的調查資料，可以估算《中國藥典》收載563種中藥材的蘊藏量。 (旺報 ) #普查 #物種 #藥用 #發現 #中藥 也許您會感興趣 推薦閱讀 江西灘頭窯遺址 三萬件瓷器出土 04:092020/01/10 焦點新聞 利稻小熊逃出圍籠失蹤 民眾：返鄉投票去了 13:082020/01/10 社會 內湖民宅傳槍響 1男疑自轟中彈送醫 13:592020/01/10 社會 小孩越像「常來訪的朋友」 司法官驗後崩潰 15:372020/01/10 社會 僅存舊照中 圓明園舍衛城現身 04:092020/01/11 焦點新聞 女僑命案》假釋犯住對面恐怖廊道釀殺機 16:202020/01/12 社會 回家未帶鑰匙 男子爬進2樓房間離奇死亡 19:312020/01/12 社會 分屍凶嫌疑留遺書 鄰居直呼「毛毛的」 23:062020/01/12 社會 女僑命案 凶嫌留遺書請胞兄理後事 23:362020/01/12 社會 「怪不得雨滴聲這麼大」桃園龜山降冰霰 12:302020/01/13 生活 兩岸熱門新聞 新發現！秦都咸陽城裡的「帝國大道」 - 兩岸 - 旺報 揭開面紗！大陸歷史上最大釀酒坊遺址 - 兩岸 - 旺報 2020大選後惠台首發 天津公布對台措施46條 - 兩岸 廣東珠海石化廠發生爆炸 現場火勢仍未撲滅 - 兩岸 遭刑求認姦殺罪 陸男冤獄14年後獲平反 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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