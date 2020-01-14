大陸2018年6月啟動第4次中藥資源普查，2019年展開531個縣的普查工作；專案組最新編寫完成《2019中藥資源普查年度報告》，指出截至2019年底，已發現約100個新物種，初步分析，其中近60％的物種有潛在藥用價值。

這次的普查還有不少新發現，包括新分類群、新記錄、新認知等，例如發現蘭科新屬先驌蘭屬和蕁麻科新屬征鎰麻屬。

報告指出，中醫的藥用植物特有種為3150種，特有種最豐富的是西南地區。基於100多萬個樣方的調查資料，可以估算《中國藥典》收載563種中藥材的蘊藏量。

(旺報 )