台酒14日一口氣宣布推出5支由國片「大佛普拉斯」導演黃信堯執導的形象廣告，主題分為《台灣的味道》、《每個村子都有一間柑仔店》、《啤酒協奏曲》、《傳說中的米酒及鄉愁》。有趣的是，台酒董事長丁彥哲透露，經營逾百年的台酒，未來還將推出解酒液。

台酒與金獎導演黃信堯合作，將台酒的企業形象以導演獨特的視角詮釋創作，用「台灣的味道」演繹那份佇足在台灣人心中不曾離開的老字號常年的溫暖陪伴。

此次台酒企業形象廣告影片共有5部，各代表著不同的主題。「台灣的味道」用味覺與嗅覺，勾喚起大家對台酒的記憶。「每個村子都有一間柑仔店」以過去台灣社會熟悉的柑仔店比喻台酒親切服務、產品多元的供應。「啤酒協奏曲」則是以後現代工業風格的創作，呈現啤酒廠包裝作業實景。「傳說中的米酒」用台灣人的習俗麻油雞坐月子，俏皮詮釋公賣局米酒這個民生必需品在台灣人心中的重要性。「鄉愁」訴說著在海外打拼的台灣青年心中的苦悶，藉由玉山高粱酒熟悉的味道抒發鄉愁。

丁彥哲說，在台酒邁入成立119年間，也積極調整體質，拉高毛利，現階段目標放在打造台酒為國際品牌，除致力拓展國外市場通路，就不同國家民情特性，外銷不同商品，並希望建立起有質感的柑仔店品牌形象，拓展高價及分眾市場。

有趣的是，台酒未來不只賣酒，也將推出解酒液，台酒主管表示，即將推出的台酒生技解酒液，強調的是護肝，新品中心技術是清酒粕胜肽，並將會搭配薑黃等。

至於蔡英文總統順利連任，台酒也將推出總統紀念酒，據了解，啤酒與烈酒等多款產品將會同步推出。

蔡英文2016年就職時，台酒共發行5種紀念酒品，其中台啤賣出9.9萬箱、共售出237.6萬瓶；烈酒部分，烈酒玉山高梁6年瓷瓶賣了10萬瓶，玉山大曲賣出9萬瓶、OMAR單一麥芽威士忌銷售3.6萬瓶，玉尊威士忌也賣出7萬多瓶。

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(中時 )