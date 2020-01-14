美軍擊殺伊朗軍頭蘇萊馬尼，牽動美伊局勢，震驚全球。據《香港經濟日報》14日報導，美國國務卿蓬佩奧直指這是廣泛的威懾戰略一部分，阻止美國面臨挑戰，而戰略亦可應用到伊朗盟友大陸和俄羅斯之上。

蓬佩奧以《恢復威懾：伊朗為例》（The Restoration of Deterrence: The Iranian Example）為題發表演說，聚焦交代川普政府如何針對伊朗豎立起「真正威懾」效果，並提到背後的大戰略。

他表示，川普和國家安全團隊正在針對伊朗重新建立威懾，令對手明白到，美國不只擁有施加壓力的能力，同時也敢於實際行動。

蓬佩奧揚言，美國目前對伊朗擁有前所未見的巨大優勢，包括退出核協議後恢復制裁，嚴重打擊伊朗經濟，另外美軍軍力在川普治下也是歷來最強大。但他強調，美國威懾戰略並非單單針對伊朗，而是要捍衛自由。

《香港經濟日報》報導說，對於俄羅斯，蓬佩奧提到，華府恢復向烏克蘭提供軍事援助，將有助對抗獲俄羅斯撐腰的分離分子；而美國退出跟俄羅斯簽署的《中導條約》，並試射新型的中程巡弋飛彈，亦是對俄羅斯施壓。

至於大陸，華府則加強在南海舉行海軍演習，以抗衡大陸在南海軍事化；另外，對大陸貨大徵關稅，也是威懾戰略的一部分。

(中時 )