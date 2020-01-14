GOGORO電動機車專屬任意機車險將問市。保險局局長施瓊華14日表示，依車主行為釐訂保費的UBI保單（Usage-Based Insurance）未來將以主約方式銷售，且初期必須以里程數作為保費釐算因子，累積一段時間資料後才能增加駕駛人因子，目前已核准南山產險的GOGORO保單。

先前共有8家產險公司都有推出UBI車險保單，有6家是用手機APP、二家有車載裝置記錄駕駛人的駕駛行為，但因為多只記錄三個月後就推算全年行為，逕行給保戶折價，被保險局認為資料庫並不具代表性，有變相「殺價競爭」的嫌疑，要求產險公會檢討，施瓊華表示，過去的推出的UBI保單都會重新檢討、下架，要先用里程數計費，再慢慢收集駕駛人行為因子。

目前唯一獲准販售的UBI保單，即去年11月核准的南山產物「電動機車騎乘里程計費保險」，主要是與GOGORO電動機車合作，騎士在更換電池時，就能自動累積里程數，會透過區塊鏈技術，計算出GOGORO車主的每月平均里程數，若每月騎電動車里程數低於平均數的車主，其投保這張保單的保費就會比較便宜，但越騎超過平均里程數者，保費就會比較貴，反應實際的承保風險。

未來還規畫會增加騎車時段、騎士是否有緊急加減速、急剎車及平均行車時速等因子，用來判斷車主是不是安全駕駛，以決定可否進行保費打折。

南山產表示，這張電動機車保單初期是先與GOGORO合作，承保任意第三人責任險，即騎車時造成第三人體傷、身故或財產損失的金額，保單依肇責範圍進行相關理賠；保戶也可加保自己的車踫車車體險等，目前仍在與GOGORO討論確切的保單內容及計費的因子，恐怕要今年第二季之後才能正式對外販售。

(工商 )