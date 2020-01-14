年節未到，但年菜商機確是強強滾，正官庄相準這波年菜熱潮，請來五星主廚李哲松示範「高麗蔘黑蒜佛跳牆」、「高麗蔘麒麟石斑魚」兩道經典年菜，李哲松在佛跳牆料理中分別加入了正官庄GoodBASE高麗蔘黑蒜飲、高麗蔘雞精，搭配年菜裡的鮑魚、北菇、瑤柱、花膠、海參、蹄筋、魚皮、排骨、雞腿肉、栗子、芋頭、豬腳等豐富食材；而在「高麗蔘麒麟石斑魚」中，主廚以高麗蔘片取代傳統使用的北菇片，並運用高麗蔘精EVERYTIME為雞高湯提味，帶來香氣與滋補的效果。

中醫師李思儀特別提供，高麗蔘性溫，對氣虛之人有相對滋補的效果，加上人蔘是以植物根為煮，入菜後耐久煮，相當適合加入在中式餐飲中做為調氣血之用。「人蔘雖然性溫和，但開刀後的病患，或是燥熱體質的人較不適合服用，同時它也不建議與黑豆、綠豆、蘿蔔等一同燉煮，反而會造成中醫裡講的洩氣，滋補功效會大打折扣。」而對於以高麗蔘入年菜，主廚李哲松也提出從食補的觀點來看，高麗蔘能去油膩感，蔘味與魚味也能互為相輔，拿來入菜是最好的選擇。

而正官庄也針對新年推出抽獎活動，即日起至1/31，正官庄會員凡於全省正官庄百貨專櫃、直營門市或官方商城消費訂單，加入「官方品牌或各門市[email protected]」並消費每滿1,500元，即可獲1次抽獎機會，頭獎包含價值62,900元LG wifi Styler智慧電子衣櫥、價值35,900元iPhone 11 Pro、價值3,600元正官庄和愛樂本30入。

年節人氣菜餚「高麗蔘黑蒜佛跳牆」、「高麗蔘麒麟石斑魚」兩道經典料理，教你年節備菜濃純溫補最健康！（正官庄提供）

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