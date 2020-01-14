老農津貼每4年會依消費者物價指數（CPI）進行調整，農委會今天公布2020年的老農津貼將從每月7256元調整為7550元，較去年增加294元，於2月起開始發放，預估會有59萬名農民受惠，年度預算上，農委會也推估老農津貼會較去年多出20.8億元。

據農委會統計，去年老農津貼的總受惠人數為62.1萬人，發放金額約為515.38億元，今年雖然領取人數略減，但因津貼每月增加294元，粗估還是要增加20.8億元的預算來核發。

農界人士指出，由於現行農保無老年給付，因此政府於1995年制定「老年農民福利津貼暫行條例」，發放每月3000元的老農津貼，以照顧農民晚年生活。但自2003年起老農津貼就成為政治人物爭相喊價的競選工具，2007年老農津貼已調高為每月6000元，直到2012年政府公告老農津貼調為7000元，爾後需依消費者物價指數調整，且規定只調升不調降，沿用至今。

(中時 )