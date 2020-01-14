比爾蓋茲（Bill Gates）曾說，銀行（bank）會消失，但金融服務（banking）會一直繁榮。今（14）日舉行的安誼金融科技創新專題研討會上，多位資深金融人士異口同聲說，「比爾蓋茲講這話是20年前，現在銀行業還好好的，相信再20年，銀行也肯定還在！」

安誼金融科技首席行政總裁張諾仁指出，銀行是大型金融機構，最大強項在於信任與治理、風險管理，金融科技新創事業有其科技創新、新金融商品開發，和組織彈性的優點，在面對目前市場的激烈競爭、科技變化快速下，兩者不能偏廢，最好的未來發展模式就是雙方合作，「合作有很多態樣，找出最好的模式，就是真正的商機！」

拿到香港純網銀8張執照之一的天星銀行行政總裁劉雪樵亦表示，8家純網銀業者都是規模小的新創企業，能夠提供客人的服務遠較傳統銀行少，網路銀行最需要的大數據更是少有業者擁有，與大型銀行業合作將是不能避免的未來。

亞洲金融論壇13、14日在香港舉行，由香港金融監管單位和金融業公協會協力，屬於傳統金融勢力，已連續舉辦13屆，是亞洲地區最具指標的金融論壇，近兩年大量邀請金融科技新創業共同參與。

14日有多場專題研討會同時進行，獲邀參與的安誼金融科技（ASSURED），安誼金融科技創新專題研討會，由安誼金融聯合創始人兼首席投資長林彥君擔任引言人，點融董事長兼創始人蘇海德（Soul Htite）擔任主持人。

與談貴賓包括安誼金融首席行政總裁張諾仁，平安集團首席創新執行官及平安全球領航基金主席及首席執行官羅中恆（Jonathan Larsen），天星銀行行政總裁劉雪樵，凱洛格商學院院長Francesca Cornelli，以及代表香港金管局的香港金融管理局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正。

其中，天星銀行為小米集團與尚乘集團合資、並取得香港純網銀8張執照之一，在今天研討會之前，一直沒有出現在媒體面前，因此今天被香港財經媒體堵訪。

蘇海德為全球最大網路借貸平台Lending Club的共同創始人，認為新創事業有其突破傳統的優勢，永遠是驅策創新的來源，唯有金融科技新創事業持續向市場推出新項目，引起消費者的興趣，傳統金融機構也才願意跟著改變。

(工商 )