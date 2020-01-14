因應純網銀挑戰，國銀搶攻數位存款帳戶占率競爭激烈，為持續爭取年輕e世代及小資族客群，國內首家開辦數位存款帳戶（SnY, Smart and Young）的華南銀行，推出新一年度優惠方案，其中祭出最高2％的活存優惠利率最受矚目，不用高額門檻的困難條件，讓新舊客戶都能享優惠。

華銀主管表示，自2016年全國首家銀行推出數位存款帳戶SnY以來，一直受到年輕族群青睞，40歲以下的用戶佔比高達八成，針對存戶最在意的優惠利率，華銀也喊出高於定存利率的活存優利，打破市場存款微利的氛圍，另外也鎖定精打細算的小資族推出多項轉帳免手續費措施及理財投資等臺外幣帳戶共十大優惠，協助對於開始累積財富的青年一臂之力。

SnY存款年利率最高2％，依每日存款餘額分段計息，新臺幣5萬元以下，依照華銀新臺幣活期儲蓄存款牌告利率計息（目前為0.23％）。

超過新臺幣5萬元至新臺幣10萬元以下，使用華銀行動銀行APP的「華銀支付」功能，並以SnY帳戶完成1筆消費扣款或繳稅或繳費或轉帳，自次月1日起，享有6個月年利率2％的優惠（每一SnY帳戶所享優惠以一次為限），未完成前揭條件者，則依照華銀新臺幣活期儲蓄存款牌告利率計息（目前為0.23％）；符合前揭條件享有利率優惠者，待優惠的6個月期間結束後，依照華銀新臺幣活期儲蓄存款牌告利率計息（目前為0.23％）。

超過新臺幣10萬元，依照華銀新臺幣活期儲蓄存款牌告利率計息（目前為0.23％）。

為積極爭取全新客戶，華銀推出行動裝置申辦數位存款帳戶服務，持有其他銀行臨櫃帳戶的民眾，即可透過手機同時開立臺外幣SnY帳戶。

此外，為便利既有的250萬網銀用戶，華銀也提供透過手機即時完成開戶，讓SnY帳戶申辦可以更彈性方便，大幅優化數位服務的使用體驗。

華銀表示，SnY享有高利率活儲及跨行轉帳免手續費的帳戶優勢，於投資理財或是外匯交易等資金管理更能靈活運用，另外時下最夯的行動支付需求上，結合華銀支付（台灣Pay）亦能成為消費扣款的小零錢包，出門不須領現、付款更安全方便，除可享各種繳稅費的好康優惠，還能參加台灣Pay行銷活動，季季享受8折的購物折扣，SnY不僅是金融服務的好幫手，也能搞定生活付款的大小事。

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