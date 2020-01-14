茅港尾天后宮「嚴禁冒墾義塚碑記」古石碑。（茅港尾天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

過年期間廟方也邀請客籍油畫大師曾文忠展出其周遊50餘國的精采作品。（茅港尾天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

茅港尾天后宮廟埕古石獅也有300多年歷史。（茅港尾天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

過年期間廟方準備了限量發財金，贈與來參加鑽轎祈福、擲筊送家電活動的信眾。（茅港尾天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南下營茅港尾天后宮從學甲慈濟宮找回失落30餘年的「嚴禁冒墾義塚碑記」古石碑，14日在下營區長姜家彬與市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智見證下，於廟內舉行隆重揭碑典禮。

茅港尾天后宮主委馮進士表示，感謝慈濟宮無償歸還這塊極具歷史意義的無價瑰寶，配合揭碑儀式，廟方製作了新的導覽解說牌，讓來天后宮的民眾可以了解這塊雍正13年落款古石碑的歷史。

此外，下營區公所在天后宮廟埕執行前瞻計畫，重現茅港尾古官道，工程已接近完工驗收階段，未來將配合廟方另一塊康熙57年「重建茅港尾橋鐵線橋碑記」古石碑，設置導覽解說，讓地方民眾從這些古物解說，重新認識過去地方的繁華歷史。

參與盛會的前台南市觀光局長陳俊安建議廟方，除了將這塊雍正年間石碑申請古物鑑定，更應把天后宮的鎮宮之寶廟埕古石獅，與康熙時期的重建茅港尾橋碑紀作更妥善的文化資產紀錄保存。

茅港尾地區的開發甚早，在荷蘭統治時期即已成市集，在這些古文物的佐證之下，更能彰顯茅港尾天后宮在台灣寺廟發展史上的歷史地位。

為了迎接農曆春節參香祈福民眾，過年期間廟方也邀請客籍油畫大師曾文忠展出其周遊50餘國的精采作品，也貼心製作限量發財金，贈與來參加鑽轎祈福、擲筊送家電活動的信眾，歡迎全國民眾前來走春索取發財金。

(中時 )