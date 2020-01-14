到診所讓醫師清耳屎，結果造成永久性傷害，怎麼會這麼嚴重？

英國一名70歲婦人求助家庭醫師清理耳垢。門診中的護理師採用注射沖洗的方式來替婦人洗耳朵。在國外，這個耳道清洗的方式是標準作法。

但不久之後，婦人抱怨耳朵疼痛，左邊耳朵聽不到，而且流出鮮血和膿。她立刻求助耳鼻喉專科，醫生檢查後發現外耳道嚴重感染，於是開立耳滴劑給她使用。不料3天後她因左邊臉部癱瘓，眼皮、口部無法閉合而掛急診。進一步檢查發現，耳朵鼓膜竟然穿孔。

耳部感染在抗生素的治療下痊癒，但即使注射肉毒桿菌和臉部復健運動，臉部麻痺癱瘓依舊無法完全治癒；聽力也無法恢復，只能依靠助聽器。這個案例發表在《美國醫學期刊：耳鼻喉科—頭頸手術（JAMA Otolaryngology--Head & Neck Surgery）》。

沖洗耳朵後造成嚴重的後遺症，該病患只能依靠助聽器才聽聽到聲音。（圖片來源：pixabay）

提出案例的英國里茲大學研究醫師艾哈邁德（Muhammad Nayeem Ahmed）指出，只有零星的報告提出耳朵灌洗而導致耳膜穿孔，而臉部癱瘓的案例，包括該名婦女在內至今只有兩例，但第一個病例已經完全復原。

只是洗耳朵會這麼嚴重嗎？

國內醫師也會幫病患沖洗耳朵嗎？振興醫院耳鼻喉部暨聽覺醫學中心主任力博宏指出，這樣的案例相當罕見，沖洗耳朵也不是國內常規作法，「為什麼會造成這麼嚴重的後果，可能是因為這個病患耳垢太難纏，醫生沖洗的力道太強，外耳道表皮受傷，表皮下就是軟骨，細菌趁虛而入，加上顏面神經有一段會經過中耳，才會導致臉部癱瘓。」他也指出，一般這樣的癱瘓都是短暫的，但報告案例是永久癱瘓，相當罕見。

醫師用沖洗的方式為女子清潔耳垢，結果造成永久傷害。（圖片來源：pixabay）

很多人會用手指、棍棒、掏耳棒掏耳朵，但醫生建議不要自行掏耳垢。耳垢是外耳道剝落的表皮和分泌物，有時會混雜一些灰塵。耳垢會隨著嘴巴張開咬合等臉部動作，自然脫落排出到外耳道開口，所以不需要刻意清理。

平時應避免自己用掏耳棒挖耳朵。（圖片來源：pixabay）

外耳道彎彎曲曲，表皮細胞很薄且脆弱，經常搔扒、摳挖，很容易引起外耳道炎，弄得耳朵癢、麻，流膿、疼痛不堪。甚至不小心挖破耳膜，造成聽力障礙，「最好的保養方式，就是不用去碰它，」耳鼻喉科醫師蘇仁和說。

更讓人擔心的是，因為器物不潔引起耳朵黴菌感染，耳道就像放久的年糕，舖滿黴菌，讓人耳朵癢得難受，黴菌蓋住耳膜，影響聽力，這時就需要用藥物治療。

除了避免受傷和感染，耳垢能防止異物進入耳朵，甚至有抑菌、保護耳道的功能。

耳朵不要清，那有耳垢怎麼辦？

可以請醫生處理。一些人先天油耳體質的人，會分泌一種不容易排出、蓄積在耳朵裡的油性耳垢，比較會造成耳道阻塞發癢，影響聽力，需找醫師清除。

耳垢分為兩種，為乾性和濕性，性質除了基因決定，後天體質轉變也可能造成耳垢性質改變，兩者方式處理方式也略有不同。

乾性耳垢的人可用棉花棒沾一點點凡士林，輕輕地在耳朵裡轉一下，不要把棉花棒塞進去，因為那會把耳垢往裡推。濕性耳垢的人要用細一點的棉花棒，輕輕沾一下和轉一下就出來，不要往裡塞。濕性耳垢不如乾性耳垢那麼容易脫落，所以真的有需要，再尋求耳科醫生的協助。

專家指出，保養耳朵最好的方式就是不要亂挖耳垢，如果有需要應請醫師協助。（圖片來源：pixabay）

要知道自己是哪一種性質的耳垢，只要觀察，如果耳垢外貌是易碎塊狀或粉狀，就是乾性；如果是黏稠或如花生醬，就是濕性耳垢。

力博宏指出，少數狀況如耳垢堆積太久、壓迫軟骨和皮膚，或耳垢已經長滿整個耳道、看不清楚耳垢後面的耳部構造才會清理，「一般醫師主動幫病人清耳垢，是為了診斷疾病、確定構造，或做聽力檢查，」他也指出，國內清耳垢常使用的方法是滴劑，用含有抗菌、抗病毒和抗黴菌的藥水滴入耳中軟化耳垢，反覆三、四次才能完全清除。

(中時電子報)