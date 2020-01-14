為提升金融業對洗錢活動前置犯罪之偵測能力，發揮第一線防制措施效果，信託公會持續於2020年舉辦洗錢資恐議題系列說明會，14日洽邀法務部各檢察署偵辦洗錢資恐犯罪有實務經驗的講師擔任講座，就金融機構從業人員可能碰到的犯罪型態分享案例。

就國家層級而言，辨識洗錢及資恐威脅與風險的類型，有助於國家單位更完整檢視現有法規與管控措施是否適切、更有效率配置權責機關資源，並檢討有無調整必要。

我國為配合2019年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑所需，陸續於2017年6月至2018年3月間著手籌備撰寫「國家洗錢及資恐風險評估報告」（NRA）。

信託公會理事長雷仲達表示，依這份國家報告的評估結果，我國受到歸類在「非常高風險」層級的洗錢（ML）威脅型態多達八種，包括：毒品、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢和稅務犯罪等；我們金融業者需要先瞭解這些非常高風險的洗錢威脅類型，檢視我們行業容易被這些洗錢前置犯罪利用的高風險業務，在內部就能持續針對這些高風險業務，把相關客戶、產品、地域及服務管道等項目納入評估控管，並對可疑的表徵及時辦識並提出警示。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明，這份國家層級風險報告除分析我國面對的犯罪威脅，也針對各行業（包括金融機構及指定之非金融事業或人員）弱點進行剖析。報告中認為國內營業信託與公益信託，以及具有登記資訊之信託標的，資訊較透明，被濫用於洗錢及資恐之風險較低。同時依我國執法查獲個案顯示，尚無利用信託洗錢定罪之案例，但在詐欺、背信、違反證券交易法等犯罪類型裡，可發現少數國內信託被濫用情事。所以本次檢察官分享的實務案例裡，就幫大家整理常見犯罪型態的實例，包括貪污賄賂、內線交易、背信等特定犯罪，提醒從業人員注意。

雷仲達指出，「亞太防制洗錢組織（APG）」已於2019年6月28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告，確定我國達最佳之「一般追蹤等級」，除比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」更加進步，也是亞洲各國中得到的最佳成績。顯示我國在這段時間的努力下，對洗錢防制及打擊資恐的努力已得到各界重視。

(工商 )