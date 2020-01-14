東森房屋今（14）日在台中盛大舉行「東森房屋榮耀再現」2019仲介菁英表揚大會暨尾牙餐宴，全台234名超級房仲齊聚一堂，東森集團策略執行長王令麟現身頒獎，鼓舞士氣！東森房屋2019年千萬經紀人翻倍成長，其中，林以幀以總業績2,170萬元、拿下全國冠軍，開心接受王令麟的頒獎。

王令麟致詞時指出，2019年台灣房屋交易全年成交30萬棟，年成長8％。雖然市場預估2020年的房產交易持平，但他看好今年的景氣會好轉，去年11月台灣存款45兆，台商回流、股市看好，房市交易有提升機會。他強調，東森房屋過去幾年以保守穩健經營，去年3月回歸東森集團之後，未來目標是加速擠進台灣房仲市場前五大。

東森房屋仲介菁英表揚大會增設了「森活家績優獎」，表揚在複合店經營有成的店家，東森房屋回歸到集團的經營後，旋即推出創新的複合店經營模式，藉由集團各項的豐沛資源與商業管道，如分眾屏幕業務、網連通社交電商等服務，擴大各項業務的推廣。

東森房屋的「線下聯盟」擁有龐大的導客資源，運用東森自然美的500家店、ETtoday東森寵物雲91家門市與東森房屋220家加盟店結盟，提供相關優惠、相互導客，再加上東森購物高價值的會員，已成為專屬於東森集團的品牌優勢。

目前此模式已在東森房屋桃園大業加盟店展現成果，在63筆導客名單中，就有6組賣方、18組買方共24組，高達38％精準導客率。東森房屋表示，未來集團更將針對東森購物的7.7萬的VIP會員，成立專門的禮賓小組，將有購屋需求的VIP客戶導客至東森房屋。

2019年東森房屋千萬經紀人的人數翻倍成長！其中，全國冠軍林以幀的奮鬥故事更顯傳奇性。國小畢業的她入行僅有5年時間，因為肯花時間徹底了解客戶的需求，幫客戶量身搜尋、篩選最適合的物件，力求每一次的服務周到，採取量少質精，鎖定高價的土地、工業用地，賺到高額佣金，成為東森房屋2019年佣收最高的超級房仲。

(工商 )