屁孩（Ryan）憑藉饒舌實力在選秀節目《聲林之王2》，引起關注，近來發行首張專輯《屁文觀止》，並預告在2月14日生日當天於Legacy Taipei舉行首場演唱會「屁孩感謝祭」，《聲林之王2》的導師蕭敬騰、林宥嘉也特別錄製祝福影片，以行動力挺屁孩。

他在現場將邀請9位嘉賓輪番上陣，包括熊仔、蔡佩軒、水水Mizu98、rgry、盧子杰等，屁孩笑稱熊仔是「桂仁熊」（取「貴人熊」的諧音），因熊仔是介紹他入行的重要貴人之一，他說：「我很感謝熊仔一路上默默的幫了我很多忙，包括牽引我入行、介紹經紀人給我認識。他真的是我的貴人，我衷心的感謝他。」

而屁孩推出首波單曲〈主打歌〉及有另一首是feat.熊仔的版本〈如何製作完美的主打歌〉將推出MV，只見屁孩、熊仔、rgry一起大玩KUSO變裝，還大跳自創舞步，互動逗趣，屁孩說：「很榮幸有機會跟熊仔合作，真的是打從心底開心，終於到了可以跟貴人玩音樂的這一天了。」此外，「屁孩感謝祭」演唱會門票請洽iNDIEVOX售票網或全台7-11超商ibon機台。

(中時 )