歌仔戲天王小生陳亞蘭14日出席美福企業公益活動，被問農曆新年如何過，為歌仔戲《忠孝節義》忙到已經1年多沒回家的她表示，會先回家陪伴媽媽，趁過年好好包一個大紅包孝敬長輩。她透露去年為戲宣傳到宜蘭演講，還是媽媽到活動現場看她，她苦笑說：「你們不知道大禹嗎？我是三過家門而不入！」

陳亞蘭出席美福關係企業公益活動。（美福提供）

陳亞蘭說，過年結束孝親行程後，她會返回台北向楊麗花拜年，陪她打打牌，感謝恩師一路栽培，過年後則預計要好好拚碩士論文，屆時要痛苦地閉關兩個月。

她為《忠孝節義》費盡心力，日操16小時，又發生暈眩讓人心疼，本已預定去年12月24日機票陪好友葉麗娜回加拿大過耶誕節，誰知楊麗花希望讓歌仔戲經典永流傳，因此特別叮囑她「將播出集數的畫面與配樂等細緻調整」，她只得將機票改期，最近每天還是在剪接室和錄音間度過，「只希望不要無限延期！」

陳亞蘭出席美福關係企業公益活動。（美福提供）

對於已一段時間只「燒錢」而沒做賺錢的演藝工作，她坦言對錢沒觀念，也沒什麼物質慾望，曾投資買房，買錯時機賠了錢，賣出去的價格都折了三分之一，「這陣子有人找我製作新戲，但我還是想製作歌仔戲。因為不一定每個人都會做歌仔戲，但我們知道怎麼做，會比較得心應手，知道怎麼做比較有品質，又雅俗共賞。會想辦法不要一直賠錢」。此外，她接下來也會與一些小學合作歌仔戲的文化傳承教育，幫助文化向下扎根。

至於新年新希望，她說希望自己與楊阿姨身體一定要健康，才能為歌仔戲做很多事，至於之後楊麗花是否也會繼續露臉演出？「她會視狀況，因為她還是有戲癮， 而且螢幕上看起來仍很有吸引力！」

(中時 )