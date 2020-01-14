行政院長蘇貞昌祖墳龍柏遭盜，警方組成專案小組全力緝凶。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

行政院長蘇貞昌在屏東祖墳龍柏遭竊！蘇貞昌祖母墓園兩側原先皆種有龍柏(樹)，卻傳出被人發現在總統大選前一天龍柏遭人鋸斷，左側龍柏被盜走，右側龍柏樹枝則有被破壞的痕跡。命理師楊登嵙看了，語重心長表示「要趕快補救」。

警方據報前往蘇貞昌屏東祖查緝，警方指出，被竊得正確時間是10日，懷疑竊賊拿去變賣，目前已組成專案小組積極緝凶。

命理師楊登嵙受訪時一看現場照片，表示墓園風水位前朱雀、後面玄武靠山、左青龍、右白虎，使得墳整個被包圍起來，就像一張太師椅一樣。

楊登嵙表示，龍邊通常要比虎邊高一點，建議要立刻補上比虎邊高的龍柏。要是原先的龍柏樹被弄死的話，甚至有用除草劑等方式的話，這樣殘餘的樹幹要連根拔起，連土都要重新換上，新植一棵樹上去。

而左邊的青龍被砍掉，就像太師椅扶手斷掉一樣，同時因為龍邊代表男人，一直被破壞的話會使得他的運勢會變得比較衰弱。

祖墳被破壞會因此影響到蘇貞昌的官運？楊登嵙認為，行政院長已經是文官最高等階，但要是蘇貞昌目前的運不好，也是會有可能影響到國家行政，要是放著一直不處理的話，由於虎邊顯得比較高的話會傷人，引發是非跟口角，影響男丁衰弱。

(中時電子報)