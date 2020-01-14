在好市多社團有網友分享「以前都覺得冷凍蔬菜就只是冷凍蔬菜，不會想要去買來吃可是真的用過一次之後會愛上，東西多又豐富，重點是省了很多處理的時間」。我們多半會認為冷凍蔬菜就是方便省時，有空煮飯還是使用新鮮蔬菜比較營養，但是這其實是錯誤觀念，有研究指出，蔬菜經過冷凍後，保留的營養素甚至更高！

隨著健康知識的推廣越普及，許多人知道每日補充蔬菜的重要性，而忙碌的上班族為了節省買菜、洗菜、切菜等耗時的處理程序，會選擇在超市購入冷凍蔬菜。但冷凍蔬菜真的只有省時、方便料理而已嗎？美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information, NCBI）的一個研究發現，許多人對冷凍蔬菜有先天迷思，其實，蔬菜在冷凍前後的營養差異並不大。

在好市多社團有網友分享，在買了冷凍蔬菜後省了很多處理的時間。我們多半會認為冷凍蔬菜就是方便省時，卻沒有營養價值，不過美國研究破除了這常見迷思。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

研究團隊比較了8種蔬菜在冷凍及新鮮時的營養素含量，發現疏菜的維生素B2、C、E的含量在冷凍前後不僅沒有顯著差異，有些維生素含量甚至在冷凍後變高，只有胡蘿蔔、菠菜和豌豆中的β-胡蘿蔔素，觀察到在冷凍過後有較明顯的下降。

此研究發現，蔬果在經過冷凍後，可能在營養結構上發生改變，但此變化非常小，而其他營養素，如礦物質和纖維素，幾乎不受（冷凍）影響。實驗結果證實，多數蔬菜的營養價值不論冷凍與否，差異並不大。

不過要注意的是，蔬菜在高溫加熱時營養會加倍流失。《Hello醫師》指出，相較於冷凍與否，蔬菜的營養素更容易在烹調的過程中流失。特別是水煮的方式，會減少約50~60%的營養，其中維生素B和C等水溶性維生素，流失得最嚴重。另外，加熱烹煮的時間越長，營養的流失也會更多！因此建議用少量的水，以清蒸或微波等方式做短暫處理，較能保有較多的水溶性維生素或抗氧化物。

其實，蔬菜熟成即冷凍還可保留更多營養素。（摘自好市官網）

其實，蔬菜熟成即冷凍還可保留更多營養素。蔬菜在採收後，會漸漸失去水分、澱粉和醣類，加上經過運送、販賣和存放，營養會在這些過程中不斷地流失。但如果製成冷凍蔬菜，在蔬菜剛成熟時採收，先經過高溫（例如汆燙），快速破壞蔬菜中的酵素，再馬上冷凍，和長時間高溫水煮不同，能保有蔬菜更多的營養和新鮮度。因此，別在有冷凍蔬菜不營養、不新鮮的錯誤迷思，許多冷凍蔬菜內含的營養素，甚至還比在市售買的「新鮮疏菜」來得多。

(中時電子報)