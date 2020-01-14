新加坡聯合早報網14日指出，美國國務卿蓬佩奧在矽谷發表演說，呼籲美國公司在與大陸做生意時，注意國家安全後果，而且不要犧牲美國的價值觀。

據美國之音報導，蓬佩奧13日在矽谷發表題為《技術與中國安全挑戰》的演說。他表示，資本主義自由市場的觀念，產生了世界前所未見的最大財富和繁榮，美國的自由使得科技巨頭得以從車庫和宿舍起家，但是美國公司在世界上很多沒有這些自由的地方做生意，大陸對美國企業的產業構成獨特的挑戰。

他說，自己曾聽工商界領袖訴說擔憂，比如害怕被黑客襲擊，怕大陸國家支持的公司損害美企利潤率，怕大陸公司竊取美國企業想法，在大陸進行製造並轉而告美企專利侵權。

蓬佩奧表示，大陸對智慧財產權的盜竊，影響的不僅僅是個別公司。因為這種投資、創造和保護這些產權的能力，是美國整個創新經濟的支柱。

他還呼籲美國高科技公司，不要幫助大陸擴展軍力或者加強政治壓制。蓬佩奧說，按照大陸法律，大陸公司和研究人員必須與軍隊分享技術，目標是確保大陸人民解放軍的軍事地位。即使當局保證美企的技術只限於和平用途，但當中存在巨大風險。

不過，蓬佩奧表示，政府不是要求美國企業離開大陸，恰恰相反，政府希望美國公司在大陸做生意。美國總統川普貿易談判的要點，是希望創造條件，給美企公平的競爭環境。

他接著提出三個「確保」。蓬佩奧說，要確保美企不做加強競爭者軍力或者加緊政權對其本國壓制的生意，確保美國的技術不給大陸政府在監控方面助力，確保不會為了繁榮而犧牲美國原則。

(中時 )