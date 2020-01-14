42歲台中市白姓警務員，在2年前涉嫌向被警方查獲的陳姓砂石業者收賄新台幣70萬元，受託向承辦警方行賄，希望不要再擴大查緝，白男並未代為行賄，砂石業者又遭檢警搜索發現被騙，台中地檢署依貪汙罪起訴白男。

起訴書指出，陳姓砂石業者涉嫌在2018年11月間在台中市和平區達觀段的大安溪河床盜採砂石，被台中市刑警大隊查獲，陳男的兒子輾轉透過宋姓友人，向時任分隊長的白姓警官探詢，得知陳男在警方調查詢問時，不願製作筆錄，宋男前往警局探望陳男，勸他配合辦案，並經白男聯繫協調勸說據實供述，事後，陳男獲具保。

陳男認為白男與承辦警方熟識，可代為疏通為避免盜採砂石犯行續遭查緝或擴大偵查，請託宋姓友人向白男提出請求，希望協助打點偵辦警方，甚至表明花費100萬、200萬元都可以，只求將扣案機具盡速發還，且不要讓案件擴大。

白男受宋男邀請到他住處，陳男攜帶款項到場，當面請託白男幫忙，白男回覆詐稱「好，會盡力幫忙」、「沒有問題，我會處理」等語，並收受70萬元及茶葉10斤。

白收受款項後，並未代為行賄相關人員，將部分款項投資期貨、修繕房屋，部分存入銀行帳戶。但砂石公司在2018年12月間又因盜採砂石，再遭檢警搜索，陳男被聲押獲准，始知被騙，經台中市調查處偵辦，白在2019年7月已輾轉調任某分局警務員，調查人員在同年10月持搜索票到他住處搜索進行調查。

(中時 )