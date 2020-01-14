邱澤、張鈞甯去年9月被拍到遊車河爆緋聞，邱澤第一時間大方坦承「努力追求中」，不料女方回應「感謝抬愛」，認愛不同調。兩人爆出緋聞後，13日首度為宣傳網劇《唐人街探案》在北京合體，兩人同框出席直播和見面會活動，大展高EQ現場談笑風生，還以劇中「迷魂水」巧妙回應感情現況。

網劇《唐人街探案》邱澤、張鈞甯同框出席見面會活動。（愛奇藝台灣站）

活動現場張鈞甯也大讚邱澤撩妹技能「男女通殺」，誇邱澤人長得帥又演技好，撩妹是正常的，邱澤還搞笑鞠躬回：「謝謝！」張鈞甯接著表示，她覺得邱澤厲害的地方不只撩妹，是連男生都會撩，邱澤驚訝「蛤？」了一聲，張鈞甯笑說：「真的真的，因為他在鏡頭前表演他看不到，我們會在鏡頭後面看導演拍，每次拍完導演和監製都會說『帥！帥！怎麼這麼帥』。」

被問到兩人感情現況，劇中用「迷魂水」迷暈邱澤的張鈞甯，也展現高EQ四兩撥千斤笑回：「果然我不會掌握用量，無色無味的迷魂水你喝得不夠是嗎？再來一箱！」

網劇《唐人街探案》由電影原班人馬打造，以單元劇形式講述三個新故事，由邱澤、張鈞甯主演《玫瑰的名字》單元火花四射，講述負責將他殺的屍體偽造成自殺的「清道夫」林默，與死者妻子Ivy合作尋找幕後兇手，卻也在相互瞭解下日久生情。兩人在劇中大膽開撩對方，張鈞甯以刀一路從胸膛游移到胯部逼供邱澤，他也以曖昧警告「會噴你一臉血」阻止她，張鈞甯後也主動要求在邱澤家洗澡過夜，只見她毫不避諱就在邱澤後方裸身淋浴，更探頭問他：「不會闖進來吧？」邱澤也開撩回應：「說不準。」兩人更在酒精催情下彼此交心，張鈞甯情不自禁主動吻上邱澤後兩人快速進展，各種曖昧互撩讓觀眾看得直呼火熱害羞！

張鈞甯出席網劇《唐人街探案》見面會。（愛奇藝台灣站）

邱澤出席網劇《唐人街探案》見面會。（愛奇藝台灣站）

邱澤、張鈞甯在《唐人街探案》有吻戲。（愛奇藝台灣站）

網劇《唐人街探案》邱澤與張鈞甯淪亡命鴛鴦。（愛奇藝台灣站提供）

網劇《唐人街探案》邱澤與張鈞甯淪亡命鴛鴦。（愛奇藝台灣站提供）

(中時 )