國光生物科技今舉辦董事會，由董事長詹啟賢主持，通過「全方位生技廠區」願景計畫，將啟動新的細胞培養廠、破傷風疫苗廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，預計各項建置將於111年及112年逐步完成，替國產疫苗外銷奠定基礎。

國光生技曾經是國內破傷風疫苗的唯一生產供應廠，但原有破傷風疫苗廠已於103年停止生產；考量國內的長期需求以及外銷的商機，國光將新建符合PIC／S GMP標準的破傷風疫苗廠，預計在112年可重新投入生產。所生產的疫苗除滿足國內需求外，亦可銷往國外市場，為國產疫苗的國際化再下一城。

此外，國光生技目前數種開發中的產品，包括與子公司安特羅生技合作開發的腸病毒71型疫苗、準備進入人體臨床階段的日本腦炎疫苗、以及其他計畫開發的新型疫苗，都會使用細胞培養製程生產；因此，公司將展開細胞培養廠的建廠工作，並預計在112年底開始進入商業量產，以完善自有的全製程生產製造能力。

新建廠計畫完成後，國光生技將會擁有全面性的現代化生產製造設施，不論是用於自有產品生產，或是接受國內外客戶委託生產的能力均將獲得大幅提升，可提升國光生技國際化、多元的化目標，推升成為亞太地區疫苗的領導廠之一，並將我國生技產業全球發展帶向新的里程。

(中時 )