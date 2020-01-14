近年來在歐美掀起一股發酵飲品風潮，其中以「康普茶（Kombucha）」最為熱門，超市內可看到各式康普茶飲品，更有不少人在家自製康普茶，連知名女星連瑪丹娜、葛妮絲派特洛、Lady Gaga都愛喝，根據市調機構Global Market Insights的最新研究報告，到2025年，全球康普茶市場價值預計將超過50億美元。究竟康普茶有什麼獨特魅力？

康普茶是一種發酵茶，由茶、糖以及細菌和酵母菌的共生菌（SCOBY）一起發酵而成，含有酵母菌、醋酸菌、茶多酚等成分，以及少量維生素和礦物質，包括維生素C和維生素B1、B6和B12，喝起來酸酸甜甜，還帶點氣泡口感。

康普茶是利用共生菌（又稱紅茶菌母，SCOBY）進行發酵所製成。（圖片來源：pixabay）

臨床營養師傑西卡．科特洛維茨（Jessica Kotlowitz）指出，在過去幾年中，大眾愈來愈了解腸道健康和整體健康及免疫功能的關聯性，也因此讓發酵食品和飲料日益普及。

其實康普茶是源自於中國的一種古老發酵茶飲，後來逐漸傳播至俄羅斯、歐洲，台灣早期也曾風行過一陣子，又被稱為紅茶菇、紅茶菌茶，因為普遍在加糖的紅茶中培養而得名，不過像是綠茶、普洱茶等其他種類的茶也能製成康普茶，會有不同的風味。

康普茶風靡歐美，網傳有不少健康益處，不少人會在家自製康普茶飲用。（圖片來源：pixabay）

康普茶被視為健康飲品，甚至不少業者宣稱有降血壓、降血糖、預防癌症、調節免疫、減肥等效果，但聯新國際醫療、聯新營養總營養師呂美寶表示，「根據現有的文獻，其實還沒有康普茶的人體臨床試驗可以證實這些功效，頂多能當作是比較健康的休閒飲品，但不適合取代水來飲用。」

康普茶確實有些可能的保健效益，但究竟有多大效益，仍需更多研究佐證。呂美寶進一步解釋，康普茶使用茶作為原料，所以也擁有茶本身的抗氧化成分和效果，像是綠茶也有肝臟保健及預防心血管疾病的效果，以保健角度而言，康普茶對健康有正面效果。

另外，由於康普茶利用共生菌（醋酸菌、酵母菌）進行發酵，並利用額外添加的糖作為養分，發酵出更多的菌及產生二氧化碳和醋酸等成分，所以可能對腸道保健有幫助，且所產生的酸能促進胃酸分泌，若搭配正餐飲用，有幫助消化的效果。但要特別注意，有胃食道逆流的民眾並不適合，反而容易造成胃酸逆流。

有些民眾會希望藉由康普茶達到減重目的，中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁指出，康普茶所含的益生菌，可能有助排便、提升免疫力、調節代謝，穩定神經系統；茶中的兒茶素則能促進代謝，不過想藉此減重，恐怕效果不顯著。

過濾後的康普茶也可搭配新鮮水果進行二次發酵，增加天然酵素，有助消化。（圖片來源：pixabay）

整體而言，儘管網傳康普茶有許多健康益處，但實際上還沒有科學實證，較有可能擁有的效益則多是來自於原料本身及發酵產物，達到腸道保健、抗氧化、促進代謝的效果。

康普茶也不是人人都適合，「康普茶在發酵過程中會產生二氧化碳，容易脹氣或有大腸急躁症的民眾最好不要喝太多，另外由於發酵過程中有汙染風險，免疫力差、癌症、自體免疫差的民眾建議不要飲用康普茶，」呂美寶指出。

她也提醒，千萬不要認為康普茶是健康飲品就大量飲用，很可能因此攝取過多的糖分，反而喝進更多熱量；對咖啡因較敏感的民眾，避免晚上飲用康普茶，影響睡眠。

營養師吉利安．庫巴拉（Jillian Kubala）則表示，康普茶對大多數人來說是安全的，但每天最好不要喝超過1杯（240毫升）。若有腸道不適症狀則應停止飲用。

建議購買市售包裝好的共生菌及啟動液，較有保障。（圖片來源：pixabay）

也有不少人會在家自製康普茶，利用紅茶葉、糖、水等原料製成甜紅茶液，並加入共生菌及啟動液（上次製作剩下的康普茶），放置約1~2週即可飲用，或加入水果進行二次發酵。

呂美寶認為，在家自製並不是不可以，但一定要留意過程中的清潔、消毒，且最好選擇來源可信的新鮮茶葉，避免在原料或製造過程中產生汙染以及額外的雜菌。

2016年美國南達科達醫學大學一份關於肝毒性的報告就指出，有多位中年女性就醫時有腹瀉狀況，抽血發現肝功能指數異常（GOT及 GPT偏高），後來發現這些人先前曾大量飲用康普茶，呂美寶認為，可能是茶葉原本就含有病原菌，因此茶葉來源及容器徹底消毒2細節一定要注意，「沒有做好徹底消毒、清潔，容易導致雜菌愈來愈多，在家自製康普茶安全是最大的考量。」

她也建議，最好不要自行培養共生菌（SCOBY），可以購買市售現成的共生菌和啟動液較有保障，且不要過度轉培養，避免在不斷培養、再製的過程中，產生污染及雜菌，康普茶的好處沒得到，反而先喝壞肚子，得不償失。

此外，使用的容器要能耐酸，降低溶出有害物質風險，最好使用玻璃或陶瓷容器，避免陽光直射及發酵過久或是汙染引起雜菌生長。

(中時電子報)