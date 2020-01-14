日本島根縣出雲市貨運公司「上田黃金」14日下午後２點半左右，有1男子持刀闖進，挾持女員工當人質，與警方對峙逾5小時，日警派多名警官試圖瞭解其動機並設法說服中。

日警指出，男子看似30多歲，在2樓走廊靠近會議室處挾持1名女員工後趕走其他人，占據了社長室、會客室所在的2樓，但他並沒有提出索取贖金等要求。

該公司相關人員向NHK記者表示，歹徒是從玄關進公司的，他把刀藏在外套中，大喊著「把你們大頭叫出來！」。過去從未見過這名男子，他並非公司員工。最近聽說公司附近有可疑人物，說不定就是這個人。

該公司周邊有一些民宅，距離最近的民宅才20公尺左右，距離500公尺左右還有1所小學。

警方已在該公司入口處圍起警戒線，公司員工等都不能靠近，除了警方人員進進出出之外，停車場還有警車和救護車待命中。

據「上田黃金」公司的官網介紹，該公司創業於1973年6月，營業內容主要以生鮮產品的冷凍、冷藏貨運為主。現在在出雲市長濱町和神戶市有物流中心外，還擁有150輛貨車。

(中時電子報)