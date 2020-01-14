昔日「軍中情人」的方季惟繼去年《大三元》後，今年再度登上賀歲片《喜從天降》大銀幕，她和林美秀、百白在片中組成「小氣貴婦團」，氣質相當高雅貴氣的她，被導演李中點名不用演就很像，方季惟自己則笑說不敢當，「為了揣摩貴婦，我走路要穿起高跟鞋，小步小步地走，不然我拍戲休息時外出都穿拖鞋，別人看到都以為我住附近」，她坦言過去做藝人包袱重，常常被要求形象管理，不能自在做想做的事。直到她經歷二度罹癌，父母也相繼離世後，體悟到有些壓力要趁早釋放，不要等到老了，沒機會做自己才後悔莫及。

方季惟（右起）、林美秀與百白在片中是金閃閃的貴婦俱樂部成員。（影一製作所提供）

方季惟的人生大起大落，讓她看待世事一切雲淡風輕，不鑽牛角尖。

52歲的方季惟也有不少同輩朋友把她當作心靈導師，向她討教諮商，常常被問「太太得癌症怎麼辦？父母生病跌倒要怎麼處理？」她也都冷靜給忠告，「面對老人家的需求，配合演出就好，不要硬改變對方」；陪伴長期生病的親人，她很有心得地說：「自己也要記得適時調整心理狀態，不然容易受憂鬱影響。」

方季惟的人生大起大落，讓她看待世事一切雲淡風輕，不鑽牛角尖。問起給女孩子的建議，她觀察女孩子年輕時，比較喜歡黏著另一半，或者是她沒有另一半會感覺空虛，「我倒覺得，不管生活怎麼樣，女生的生活將來會越來越強壯，就算遇到失婚，也都會變成她的資糧，觸角越來越廣；而男生則相反，年輕愛玩，年紀大了會越來越黏對方，變得不想出門，只提當年勇」，她充滿溫暖地說：「年輕女孩不用擔心，也別太快做決定，現在經歷的只是一個過程。」

方季惟有不少同輩朋友把她當作心靈導師，向她討教諮商。（羅永銘攝）

方季惟散發貴氣。（羅永銘攝）

在《喜從天降》貴氣逼人的方季惟，被問起有沒有一些「貴婦」興趣？平常節儉過日的她想了想說，平常很享受煮鍋煮奶茶，牛奶、茶再加點黑糖，非常好喝。她更專研「香道」20餘年，鑑賞沉香，品聞靜心，她笑笑地說：「薄薄一片就要5000元，現在是天價了，比金子還貴，應該夠貴婦了吧！」

方季惟私下生活愜意，更爽快地分享：「平常除了工作會穿比較正式外，我幾乎都穿運動服、登山裝，以舒適為主，妝也話很淡，只會用隔離霜、用點眉毛眼線，讓自己精神一些」。方季惟平時出門相當樸素，但現實中的她，少有閨蜜相伴，「我自己通常獨自一個好姐妹，大家都結婚去了，偶爾才會去闖闖串門子，她們會弄炸醬麵給我吃」。電影《喜從天降》23日小年夜上映。

(中時 )