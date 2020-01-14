金鐘視后朱芷瑩4年前拍攝的恐怖電影《杏林醫院》終於要在今年2月底上映，她日前為該片補錄音，拍攝時種種恐怖記憶又重新浮現，表示這是自己第一次演鬼片，也就這麼巧，在片場遇上人生第一次的撞鬼經驗。

電影在宜蘭山路上的某間廢棄療養院取景，該院廢棄多時已無電可用，劇組只好借來發電機，供二樓主場景使用，朱芷瑩說：「整棟醫院只有二樓有電，流動廁所在一樓，等於到一樓上廁所是完全沒燈的。」

朱芷瑩是佛教徒，開拍前有向自己崇敬的仁波切詢問好兄弟的「眉角」，仁波切告訴她不要對對方有不敬的心、避免有太多攻擊性的行為，有次晚上她要去一樓上廁所，帶著助理走下樓梯，才想到仁波切的叮囑，突然感覺前方有個靈體筆直地穿透自己的身體。

朱芷瑩形容：「對方好像在呼應我，可以感受到迎面而來的方向性，我是在清醒的狀態下接收到，當下身體都麻掉了，瞬間失溫，那個感覺其實還蠻恐怖的。」好在她心懷敬畏，並沒發生任何壞事。除了這次親身經歷，該片副導亦是敏感體質，開拍時偷偷告訴朱說：「妳只要發現我不在現場，就是生人勿近。」

朱芷瑩在片中化身護士，有許多驚悚的演出。（影童提供）

電影由《瑪德2號》導演朱家麟執導，恐怖事件起源於一樁醫療糾紛，朱芷瑩將在片中擔任關鍵角色，飾演一位護士，有姊妹情深的戲碼，與林柏宏、太保、洪曉蕾等人共同主演。電影預計2月27日上映。

(中時 )