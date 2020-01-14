因為前台北市議員童仲彥一句「看到她不喜歡就不是男人」的火辣「邱主任」邱惠美，現改名為邱子玹從事珠寶精品業，近日更疑似傳出喜訊，她在粉絲團上傳一段求婚影片，影片中的小鮮肉更表示心情緊張，「我這輩子第一次求婚，不知道她會不會答應我」。
影片中向邱主任求婚的小鮮肉名為馬偉恩，年紀輕輕但似乎來頭不小，臉書簡介寫著「在亞洲鑽石交易所 Asia Diamond Exchange 擔任總經理」、「在帝國珠寶 Empire Jewelry 擔任共同創辦人」。
他在求婚影片中表現生澀，表示今天是與邱主任交往10年的日子，接著害羞遞上金沙花束，過了一會兒才拿出戒指，幫邱主任戴上，「妳願意嫁給我嗎？」
只是影片下方就有自家員工忍不住吐槽：「他最可愛的是求婚還叫邱姐（這樣都破梗了啦）但是影片拍的好好唷！有廣告效果唷。」一句話認證該影片只是「假求婚真宣傳」。
(中時電子報)
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