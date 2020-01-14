2019年初，大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表重要談話，指台灣「必須且必定」與大陸統一，還說「台獨只會給台灣帶來深重禍害」、台灣是「中華民族走向偉大復興」的必要條件，這也成為蔡英文總統「逆轉勝」的開端。

上周末，台灣選民向習近平傳達了1個再明確不過的訊息：蔡英文總統獲得壓倒性勝利，成功連任，得票率高達57％，創下台灣自1996年總統直選以來最高票的紀錄。

《華盛頓郵報》分析，蔡英文顯然得利於大陸處理香港示威的方式，台灣內部將此事看作北京對政治自由的打壓。對習近平來說，台灣統一的關鍵在於採取類似香港的「一國兩制」，理論上這種制度可確保統一後台灣的公民自由與民主權利不受影響。

不過，去年的狀況在在顯示出香港制度的脆弱，以及習近平實行威權統治的決心，也嚴重影響到蔡英文主要對手、立場親中的國民黨。

蔡英文說，「這次選舉結果有1個重要的意義，那就是我們的主權和民主被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音喊出我們的堅持。」事實上，北京幾乎不可能注意這樣的訊息。據新華社報導，「這種暫時的逆流只是時代潮流下的泡沫」，蔡英文只是「僥倖獲勝」，統一的歷史大勢，更是「任何人、任何勢力都無法阻擋的」。

台陸關係自2015年習近平邀請曾任副總統的連戰參加抗戰勝利70週年閱兵後，就開始惡化，2016年蔡英文當選總統後，北京與台北的關係更是不斷倒退，北京試圖透過各種方式向蔡政府施壓，包括限制大陸遊客來台、阻撓台灣參與世衛組織、聯合國氣候會議等。

同時，台灣方面的態度也日趨強硬，過往「九二共識」這種模糊的表述方式為兩岸交流提供了基礎，如今許多人已不再支持「九二共識」，這種傾向統一的精神也幾乎銷聲匿跡。蔡英文一直公開表態支持香港示威民眾，也同意為數十名香港民運分子提供暫時庇護。她上周六告訴記者，「我們堅定拒絕『一國兩制』，我們珍惜民主的生活、捍衛我們的主權。」

另一方面，習近平也拒絕排除武統台灣的可能性，這種極端手段可能造成陸美軍事對抗。東海大學政學研究所教授潘兆民認為，習近平對台灣的強硬立場源自更廣泛的民族主義原則：大陸與川普政府的貿易戰，加上全球對香港示威的關注，讓習近平越來越沒有退讓的空間，「我們可以預見，中國將更加努力搶奪台灣剩下的邦交國，避免讓台灣參與國際組織與活動」，同時北京也會「提供更多誘因，掏空台灣的產業與人才」。

布魯金斯研究院（The Brookings Institution）資深研究員布希（Richard Bush）表示，「我懷疑北京會不會認真思考蔡英文當選的意義，但他們一定會加強執行蔡總統第一個任期內的施壓政策」。他還說，「對北京而言，與蔡英文總統相較，川普政府才是更危險的變因，因此北京會更強力對抗美國的助台計畫。」

蔡英文慶祝勝選之餘，也不忘強調她對「和平、穩定兩岸關係」的承諾，不過習近平統治下的各種內外部壓力—至少目前看來，近期內想要統一已經無望—隨時仍可能讓緊張關係再度升高。

英國《金融時報》認為，「毫無疑問，蔡英文的壓倒性勝利代表自由民主派勝出，不過這也可能讓區域變得更加危險。」

(中時 )