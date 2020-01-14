太子建設（2511）總經理謝明汎指出，預期今年台灣房市將呈現「量穩、價微增」格局，太子尤其看好南台灣的房市表現，2020年預計在全台各地推案約150億元；其中，南高區（台南與高雄）將推出「太子城」、「太子雲E」、「太子峰雲」等三建案，總銷逼近百億規模。

位於高雄市楠梓市中心的「太子城」，屬於大基地開發案、開發面積達4,700多坪，地點正對楠梓國小、楠梓國中擁有絕佳景觀，周邊交通便利。該案大樓產品規劃30～50坪、2～4房，透天區地坪30～80坪、建坪75～131坪，總戶數577戶（大樓494戶、透天83戶），採先建後售，預計今年第三季完工，今年1月開賣，總銷約60億元。

此外，高雄仁武區金義興重劃區「太子雲E」案，鄰近漢神百貨商圈、榮總商圈，產品規劃26～41坪、2～3房，總戶數269戶（店面7戶、大樓262戶），同樣採先建後售，總銷約16億元，預計今年第三季進場；另外，台南新營市區「太子峰雲」案，主打全齡養生宅，產品規劃43～91坪、3～4房，總戶數196戶（住家182戶、店面14戶），總銷18億元，預計第二季進場。

至於台中地區，今年主推台中市太平區新吉路、新明街「太子欣世界」預售案。該案基地面積達1,405坪、三面臨路，鄰近樹孝路商圈與74號快速道路，生活機能完善且交通便利，產品規劃36～51坪、3～4房，每坪開價25～28萬元，總戶數226戶（含2戶店面），總銷28億元，預計3月公開銷售，潛銷期預約相當熱絡。

北台灣部分，太子建設今年預計有新北市林口力行段案，地點鄰近三井購物中心，總銷約23億元，預計下半年進場；以及2019年第四季開賣的「太子松馥」新成屋，產品規劃22～39坪、2～3房，總戶數107戶，總銷8億元，目前約有4億元案量正在銷售。

太子建設2019年合併營收為122.02億元，年增近3％，前三季稅後淨利8億元、EPS 0.5元。法人預估，太子2019年稅前淨利可達10億元，EPS約在0.6元左右。

太子建設每年除了穩健推案外，還有台大太子學舍與會館、成大太子學舍與會館、統一國際大樓商場與辦公大樓等租賃案，每年貢獻穩定的租金收益，太子堪稱是「包租公」。

(工商 )