在遠東集團董事長徐旭東堅持新店要發過年福袋下，遠百（2903）今年春節福袋新增信義A13店的1,200個，總計全台11店加上遠企店共有9,988個福袋於大年初一發售，其中包括信義店、板橋大遠百、台中大遠百與花蓮大遠百等計有四部汽車大獎。

號稱全台百貨最多福袋的遠百，今年春節除了擴大福袋銷售，且搭配「新春好運 金鼠報喜」促銷活動，23日起至2月19日，全台流行服飾單一特價起，累計滿5,000送400，女男童裝與內衣單筆6,000加送200，板大、台中名品單筆5,000送500，而桃竹高等精名品單筆5,000送500，此外，首12日精品在台中單筆2萬送500、板大單筆1萬送500等，均有助開出年後業績紅盤。

遠百指出，今年農曆年過得早，不少廠商業者反應2月難做，也因此把春節檔期延後至2月中，以呼應2月14日西洋情人節，搶一波紅包財。

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