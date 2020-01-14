俄羅斯最新型長程戰略隱形轟炸機開始製造樣機

據俄媒掌握的合約文本顯示，俄羅斯研發的長程戰略隱形轟炸機已開始製造首批原型機，預計在2023年進行初步測試，2026年進行國家測試，2027年投入量產。該機將配備高超音速導彈，可在數千公里外擊中敵方戰略目標。

俄羅斯《衛星通訊社》引述《消息報》的報導說，這款目前以PAK-DA（遠端航空兵未來航空綜合體）為名的隱形戰略轟炸機的測試與製造已簽訂合約。據《消息報》掌握的俄國防部與圖波列夫設計局簽訂合同副本顯示，初步測試將於2023年4月進行，國家測試則定在2026年2月。

報導說，PAK-DA將採用隱形技術，敵方雷達幾乎察覺不到。該轟炸機將配備超高音速導彈，能夠擊中數千公里外的敵方重要戰略目標，不會遭敵方戰鬥機的傷害。

《消息報》指出：「根據合同，計畫生產3架樣機。定於2023年4月開始對原型機進行初步測試，包括救援系統，到2025年秋季結束，之後進入國家測試階段。」

報導說，新轟炸機機組人員將由4人組成，與現役的圖-160戰略轟炸機一樣。

早先俄羅斯國防部的消息曾指出，PAK-DA計畫將在2019年進行首飛，並在2023-2025年間開始交付俄軍。但現在新的消息卻顯示進度不如預期，推出首架試驗樣機的時間將延後到2021-2022年。

報導表示，俄羅斯遠程航空兵目前處於設備更新階段。已開始建造新型圖-160戰略轟炸機，並對圖-95SM和圖-22MZ進行升級改造，圖-22MZ將能夠配備最新型高精度導彈。

(中時電子報)