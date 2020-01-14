2020東京奧運射箭代表隊選拔賽第3場今天登場，湯智鈞和魏均珩在男子組兩輪對抗賽各奪一冠一亞，總排名湯智鈞仍暫居第1；女子組則由林佳恩續居領先，譚雅婷從第3躍居第2。

比賽從今天起在屏東大仁科技大學連戰三天，大會依據第1場選拔賽積分排名，由男、女反曲弓前16 名選手，取得參加第2場選拔賽資格，再依據第2場選拔賽積分排名，男、女前8名選手，取得參加第3場選拔賽資格，賽後將選出男子前三、女子前二，加上以2019年世界射箭錦賽反曲弓女子組個人金牌身分，直接取得奧運門票的雷千瑩，共六名選手為正選，並根據選拔結果，選出反曲弓男、女前八及雷千瑩共計17名選手，優先列入2022年杭州亞運培訓隊成員。

今天上、下午進行兩輪對抗賽，第一輪依前兩場選拔賽排名，1對8、2對7、3對6、4對5，勝者晉勝部，敗者落入敗部，比出1至8名後，下午第二輪依第一輪名次1對8、2對7、3對6、4對5，決出1至8名，再給予每輪名次積分。

湯智鈞說：「上午氣勢輸給學長魏均珩，學長經驗和判斷都比我強，我的動作比較容易跑掉，所以決定放棄企業聯賽元年下半季，全心備戰選拔賽，基本上就是保持平常心，放開射，不要想輸贏，盡力作好每一箭該做的動作。」

魏均珩表示：「今天風大，很刺激，但大家成績都不會太好，輸贏都在些微差距，這次選拔賽挑戰和壓力很大，希望能不斷調整尋求自我突破。」談到對手湯智鈞，魏均珩說：「他射得很好，他無所畏懼的衝勁是我要學習的。」

林佳恩(右)在射箭奧運國手選拔賽續居第一。(中華民國射箭協會提供/陳筱琳傳真)

女子反曲弓前兩場選拔賽排第一的林佳恩，今天第一輪對抗賽首役對到第八的林詩嘉，以2：6敗陣最後以第5名作收，林詩嘉四強賽6比2勝施孟君，冠軍賽6比2勝譚雅婷，排名第1，譚雅婷、施孟君和彭家楙分居2至4名。

下午第二輪林佳恩找回手感，冠軍賽6比4勝譚雅婷，兩輪對抗賽進帳12分（得等全部比完後才會換算成積點），保住總排名第1，原本排第3的譚雅婷拿到兩個第2進帳14分，躍居第2，彭家楙落居第3、施孟君維持第4。

譚雅婷(左)在東京奧運國手選拔賽從第3躍居第2。(中華民國射箭協會提供/陳筱琳傳真)

譚雅婷要求自己平常心出賽，努力做到自己想做的，她說：「之前因為太想要有好成績不敢做一些動作，射得綁手綁腳，今天感覺還不錯，拔箭來回過程中我會給自己心理建設。爭取國手資格壓力當然有，但興奮多於壓力，希望能做到自己想要的樣子。」

明、後兩天則將各進行一輪循環對抗賽，每一輪每位選手都要比7場對抗賽，以兩輪循環對抗賽勝場數較多者優勝，並給予勝場排名積分，換算成對應積點後，加上前兩場選拔賽積點才能決定最後排名。

(中時 )