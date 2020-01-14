總統大選塵埃落定，新任總統蔡英文針對兩岸關係拋出「和平、對等、民主、對話」八字箴言，兩岸金融監理交流的對話也成為媒體關注焦點。金管會主委顧立雄14日在新春記者會上坦言，兩岸金融機構互相都有設點，監理實質交流是必要的，在監理資訊交換、照會都一直跟對岸持續進行，「不管是銀行、保險、證券，在某個層級之上的交流也許有政治現實上的困難。」但金管會仍保持開放心態。

事實上，選後金融業對兩岸關係不樂觀，已開始出現首樁西進案喊卡的現象。新光金13日晚間發布重訊，旗下元富證券原2019年計畫與國有獨資公司福建投資、平潭綜合實驗區金控要在大陸合資設立證券公司，但因「考量大陸法令及經營環境變化」，公司調整投資策略，經董事會決議不繼續與福建省投資、平潭綜合實驗區金控，在大陸合資設立證券公司。

金管會證期局局長王詠心指出，元富證券喊卡跟大選無關，主要是大陸法規已對外資開放，而元富證想要把原本的49％拉高到51％股權，但大陸的合作方不同意，因此西進計畫才中止。

據證期局統計，目前台資券商計畫赴大陸合資設立券商共四家，除了元富證，還有中信證、台新證、統一證。金管會已核准元富證赴大陸合資設券商，但中止案因13日才召開董事會決議通過，真正中止還需送金管會核准。

顧立雄除了點出兩岸監理的原則，也同時宣示「新南向政策」會持續進行。新南向發展在金融業來說是授信、據點設置，由於金管會的政策目標是「有台商的地方就要有台資銀行服務」，因此，新南向政策二大方向：一、會繼續鼓勵銀行設置新南向據點，二、尋求該地監理機關的MOU洽談，希望新南向國家多多來洽談並簽訂。

顧立雄認為，中美貿易戰現在看來也許會有暫時階段性協議簽署，但不可能停止，所以台商除了回台投資，也會持續轉入新南向國家，這是個明確的趨勢，所以金管會將持續鼓勵金融機構設據點，努力與新南向國家簽訂MOU。

(工商 )