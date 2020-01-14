2020年庚子年，庚為金，子為水。金代表貴人，水代表財水，鼠年更是難得一見的桃花年，2020年要提升好自己的能量，就能成功找到很棒的伴侶，2020年也望扭轉一段困難的情感關係，改善家庭狀況，但是凡事都有好壞兩面，桃花年也很容易有桃花是非，八字專家毛衣老師就分析以下這3個生肖桃花運超旺。

桃花最旺的排行榜分別是：

一、屬雞的人：

今年紅鸞星動、吉星高照、喜氣洋洋，人逢喜事精神爽，但是男性慎防美人計、仙人跳，交友小心，不要走夜路，倫理道德要放心理，小心有糾纏之煩事，記得安太歲。

二、屬兔的人：

逢天喜、天德、福德吉星拱照，感情運豐收之年，尤其男性更加多姿多采，但鼠年也有桃花破財之象，更要提防三角關係糾纏不清，已婚者不宜對人過分熱情。另外亦不宜與異性合作投資或有任何金錢轇轕，否則容易因財失義，也需要安太歲。

三、屬牛的人：

男性桃花方面容易獲得異性的青睞，容易有異性主動來靠近，有利情人運，也容易脫單，也請安太歲。

毛衣老師也提醒，沒有上榜的生肖也不要氣餒，其實老鼠就是一顆很亮眼的桃花星，可以好好把握2020庚子年，桃花位在正西方，可以在屋子的西方放一朵新鮮紅玫瑰，剪掉刺並在枯萎之前隨時換上新的玫瑰，持續到找到伴侶為止。

(中時電子報)