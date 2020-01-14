2004年11月，美國海軍F/A-18戰機在太平洋海域巡邏空域的時候，發現了一個橢圓形的不明飛行物體(Unidentified Flying Object ,UFO)，飛行員用戰機的光電攝影裝置給紀錄下來。之後這段過程留下了「 未知的空中現象 」(unidentified aerial phenomenon)的紀錄，但是美國海軍高層卻很少進一步研究。現在，軍方已經承認，大眾所看到的幾段影片只是部分公開，還有更完整的，而且高層擔心公布太多UFO的資料，會危害到美國的國家安全。

生活科學(Live Science)報導，因應美國「信息自由法」（FOIA）的要求，美國海軍在2017年有公開幾段在2004年、2005所發生的UFO遭遇影片，其中稱為「Gimbal」與「FLIR1」的2支影片，都是2004年在加州聖地牙哥外海拍攝的，另外還有名叫「Go Fast」的影片，則是2015年在佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）海岸捕捉到的畫面。

US Fighter Jets Encounter Unknown Flying Object UFO - Pilots Stunned

據美國海軍情報局(Office of Naval Intelligence,ONI)發言人稱，這些文件在最初的時候被為「機密」(SECRET)或「最高機密」(TOP SECRET)，要是冒然與公眾共享，「將對美國國家安全造成特別嚴重的損害」。

F/A-18E戰機表示，他們目擊的到UFO體積很小，而且飛行速度很迅捷，光電系統試了幾次才成功標定。(圖/美國海軍)

Watch Navy jet lock scope on UFO

這些絕密文件還包括有關該事件的幾張簡報，是由一家未透露名稱的機構提供給ONI。這位發言人補充說，由於ONI官員，未對投影片進行分類，因此無法解密。

ONI還承認，至少有一段完整的UFO目擊影片是沒有公開的，因為它也被美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）分類為「機密」。不過ONI沒說這個完整影片，是不是2017年紐約時報所發布的1分鐘影片的原版。但是，在2019年11月，曾親歷此事的幾名海軍軍官說，航艦工作人員曾看過真正的影片，長度在8到10分鐘之間。一名軍官說，原始記錄檔隨後被乘直升機抵達的「 不知重要人士」所帶走，也不能在艦上留有備份。

五角大廈的前工作人員路易斯‧伊利桑多（Luis Elizondo）曾表示，「這種事不必驚訝，人們應該早習慣美國政府必然隱藏了很多UFO的詳細資料。」

(中時電子報)